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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أزهري: الصحابة خط أحمر لا يجوز المساس به

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
اخبار التوك شو

أكد الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، أن الصحابة يمثلون خطًا أحمر لا يجوز المساس به أو الانتقاص من قدره، مشددًا على ضرورة احترام أصحاب رسول الله وعدم إطلاق اتهامات باطلة بحقهم.

وأعرب الدكتور محمد علي، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، عن حزنه الشديد بسبب ظهور بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتناولهم الصحابة بأسلوب غير لائق، وتوجيه اتهامات لهم باللصوصية ونسب أمور إليهم لا تليق بمكانتهم.

وشدد أحد علماء الأزهر الشريف على أنه لا يجوز لأحد التطاول على أصحاب رسول الله أو اتهامهم بأمور لم تثبت بحقهم، مؤكدًا أن مكانة الصحابة عظيمة ولا ينبغي أن تكون محلًا للتشكيك أو الإساءة.

يستشهد بالقرآن الكريم دفاعًا عن الصحابة

 

وأشار محمد علي إلى أن الله سبحانه وتعالى وصف أصحاب رسول الله بقوله تعالى: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ»، متسائلًا عن كيفية التطاول على أشخاص أثنى الله عليهم في كتابه الكريم.

وأضاف أن بعض من يتحدثون في هذه القضايا ويقدمون أنفسهم باعتبارهم مفكرين إسلاميين، لا يدركون ما جاء في القرآن الكريم بشأن الصحابة ومكانتهم.

رسالة مهمة لكل من يتحدث في الدين

 

وأكد الداعية الإسلامي أن الحديث في الأمور الدينية يتطلب العلم والدراية الكافية بأحكام الدين الإسلامي، وما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، محذرًا من إطلاق التصريحات والأحكام دون معرفة أو سند علمي.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة عند تناول القضايا الدينية، واحترام مكانة الصحابة، وعدم الانسياق وراء التصريحات المثيرة للجدل التي تتناول رموز الإسلام دون علم.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدول أبرار، وأن التجرؤ عليهم والطعن فيهم جريمة كبرى، وتطرف وبث للفتنة، لما يمثله هذا السلوك من إساءة إلى أصحاب النبي، والنيل من حملة الشريعة وناقلي الوحي الشريف، وتشويه رموز الأمة وقدواتها، واستهداف هُوية الأبناء والشباب ووعيهم.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الصحابة الكرام لهم مكانة عظيمة في الإسلام، فهم أطهر هذه الأمة قلوبًا، وأحسنها خلقًا، وأوسعها علمًا، وأقلها تكلفًا، وأقومها هديًا، وأعلاها همة، وأكثرها تضحية وبذلًا، وقد اصطفاهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإقامة دينه، ونشر دعوته.

واستشهد المركز بقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾، من سورة التوبة، كما استشهد بقوله سبحانه: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾، من سورة الفتح.

أصحاب الرسول الأزهر الشريف الأزهر الصحابة القرآن الكريم

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