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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية مجانية بالخانكة

جانب من القافلة
جانب من القافلة
إبراهيم الهواري

نظمت كلية الطب البيطري جامعة بنها اليوم قافلة بيطرية بالخانكة وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع والمحافظة.
 

جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عبدالفتاح منجد سليم "القائم بعمل" عميد كلية الطب البيطري .
 

وقال الدكتور ايهاب النحاس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة جاءت بحضور الدكتور هاني شمس مديرية الطب البيطري  بالقليوبية وتنسيق الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمشاركة الدكتور محمد مصطفي قنديل مدير المستشفي البيطري التعليمي وفريق عمل المستشفي البيطري والاقسام الاكلينيكية والعلمية بالكلية لمجهوداتهم المبذولة لنجاح القافلة.  


وقامت القافلة باجراء الفحص والكشف الطبي على مختلف الحيوانات وتقديم العلاج المجاني لجميع الحالات التي تم فحصها والكشف عليها ، بالإضافة الى تقديم التوعية البيطرية لبعض الامراض الفيروسية  والارشاد البيطري والتحصينات الدورية. 
 

وأشار إلى أن القافلة استفاد من خدماتها 89 مواطنا، وشملت أعمال الفحص والكشف 28 حالة من الجاموس والأبقار، و85 حالة من الأغنام والماعز، و16 حالة من الفصيلة الخيلية، فضلًا عن استخدام جهاز السونار للكشف على 10 حالات من حيوانات المزرعة.
 

كما امتدت الخدمات لتشمل 463 حالة من الطيور، تنوعت بين الدجاج والبط والحمام والأرانب، بالإضافة إلى حالتين من الحيوانات الأليفة، مع تقديم الأدوية والعلاجات بالمجان لجميع الحالات التي شملتها القافلة.

جامعة بنها الطب البيطري قافلة بيطرية الخانكة محافظة القليوبية

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