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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الجيزاوي يشهد ختام كأس رئيس جامعة بنها لكرة القدم ويكرم الفرق الفائزة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
إبراهيم الهواري

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الأنشطة الرياضية تمثل محورا أساسيا في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتسهم في ترسيخ قيم العمل الجماعي والمنافسة الشريفة والروح الرياضية،  مشيرا الى أن الجامعة لا تستهدف التميز الأكاديمي والعلمي فقط، وإنما تحرص أيضا على إعداد شخصية جامعية متكاملة تجمع بين التفوق العلمي والبدني.


جاء ذلك خلال حضور رئيس جامعة بنها حفل تسليم جوائز كأس رئيس الجامعة لكرة القدم، والذي أُقيم على ملاعب الجامعة، بحضور الدكتور حازم عليوه، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة زينب فيصل، عميدة كلية الهندسة ببنها، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هاني زكريا، المشرف العام على ملاعب الجامعة، والأستاذ إبراهيم عبد الله، مدير عام رعاية الشباب.
وأشار "الجيزاوي" إلى أن البطولة لم تكن مجرد منافسة للحصول على كأس أو ميدالية، بل جسدت رؤية الجامعة بأهمية الأنشطة الطلابية والرياضية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية متكاملة، مؤكدا أن الرياضة تسهم في غرس قيم التعاون والعمل الجماعي، وتعزز القدرة على تقبل الفوز والخسارة بروح رياضية ووعي ونضج.
ووجه رئيس الجامعة التهنئة للفريق الفائز بكأس رئيس الجامعة، مشيدًا بجميع الفرق المشاركة، مؤكدًا أنه لا يوجد خاسر في هذه البطولة، وأن المشاركة الإيجابية والتنافس الشريف يمثلان المكسب الحقيقي للجامعة.
كما أعرب عن تقديره لقطاع التعليم والطلاب والإدارة العامة لرعاية الشباب، وجميع القائمين على تنظيم البطولة، مشيدًا بالجهود المبذولة لخروجها بصورة حضارية متميزة على ملاعب الجامعة.
وأسفرت نتائج البطولة عن فوز كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الأول، والمدينة الجامعية بالمركز الثاني، وكلية التجارة بالمركز الثالث، فيما حصلت كلية الهندسة ببنها على المركز الرابع.
وشهدت البطولة مشاركة 19 فريقا، بواقع 16 كلية، إلى جانب فرق المدينة الجامعية والطلاب الوافدين والمعهد الفني للتمريض، في إطار حرص الجامعة على توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة الرياضية وتشجيع المواهب.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها

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