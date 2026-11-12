هدى هاني تروي كواليس صعودها المسرح يوم دفن والدتها

في لقاء اتسم بالصراحة الشديدة والتلقائية المعهودة، حلّت الفنانة هدى هاني ضيفة على الإعلامية يمنى بدراوي في برنامج "ورقة بيضا" المذاع عبر شاشة قناة "النهار". كشفت هدى خلال الحوار عن محطات إنسانية قاسية وفنية فارقة في مشوارها، بدءاً من ذكريات الطفولة مع عائلة "ونيس" وحتى كواليس قراراتها الشخصية والمهنية الأخيرة.

تجربة الغاز القاتلة والنجاة بأعجوبة

استهلت هدى هاني حديثها بالكشف عن تعرضها لحادث كاد يودي بحياتها وحياة مجموعة من أصدقائها بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، نتيجة تسرب من مواسير متصلة بحمام سباحة داخل أحد الأماكن المغلقة. ووصفت اللحظات بأنها "الموت البطيء الصامت" الذي يشل حركة الجسم ويفقده القدرة على الاستجابة رغم بقاء الوعي، مؤكدة أنها نُقلت إلى المستشفى وتم إنقاذها في اللحظات الأخيرة، وأنها رفضت اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه المكان بعدما تم إصلاح العطل، مكتفية بحمد الله على النجاة.

مدرسة محمد صبحي وحقيقة “الاحتكار”

وتطرقت هدى إلى محطتها الأبرز في مسلسل "يوميات ونيس" مع النجم الكبير محمد صبحي، مؤكدة أن العمل لم يضرها بل صنع جماهيريتها في مصر والعالم العربي، لأن الجمهور عايش مراحل نموها وتطورها بشكل تدريجي على مدار سنوات. ونفت تماماً ما يُشاع حول احتكار محمد صبحي للممثلين، موضحة أنها شاركت بالتوازي في نحو 10 أعمال كبرى مثل "العطار والسبع بنات" و"العار"، وأن تحفظ "صبحي" أحياناً يكون بدافع خوف الأب على أبنائه الفنيين من الانجراف نحو أعمال دون المستوى تضر بصورتهم.

أزمة فادي خفاجه والانسحاب المسبق

وعن الجدل المثار حول زميلها في "ونيس" الفنان فادي خفاجه وظهوره في بث مباشر عبر "تيك توك"، أعربت هدى عن حزنها العميق لما وصل إليه، واصفة إياه بالشخص "المشتت" الذي يحتاج لوقفة مع نفسه. وفجرت مفاجأة بكشفها عن اعتذارها مسبقاً عن عمل مسرحي كان سيجمعهما، موضحة أن لديها بعد نظر وأنها رأت تصرفات لا تتفق مع "أدبيات المسرح" التي تربت عليها، فقررت الانسحاب بهدوء وقطع التواصل تماماً دون أي صدام.

صدمات الطفولة والعرض يوم دفن الأم

وفي لحظة إنسانية مؤثرة، تحدثت هدى هاني عن قسوة الطفولة، كاشفة أنها تلقت خبر وفاة والدتها ليلاً، وبعد دفنها في الصباح توجهت في المساء لتقف على خشبة المسرح وتؤدي دوراً استعراضياً غنائياً. وأشارت إلى أنها تجنبت النظر في أعين زملائها طوال العرض حتى لا تنهار من نظرات التعاطف، لتفاجأ بعد إسدال الستار بإشادة استثنائية من عمالقة الفن مثل جميل راتب ومحمد صبحي. كما روت معاناتها مع مرض والدها بالسرطان ورحيله لاحقاً، مشيرة إلى أن عمتها الفنانة هناء الشوربجي والفنانة الراحلة سعاد نصر وزوجة محمد صبحي "ماما نيفين" عوضوها عن فقدان الأمومة ولم يشعروها بالغربة يوماً.

فلسفة الانفصال والخذلان من الأصدقاء

وعلى المستوى الشخصي، أكدت هدى هاني أنها شخصية واضحة تمنح من حولها فرصاً متعددة وتنبههم بوضوح، لكنها حين تصل لمرحلة الاستنفاد ترحل بـ "سلاسة ولذاذة" دون ضغائن. وأوضحت أنها تملك قدرة عالية على الاستغناء والاستمتاع بحياتها بمفردها، مشيرة إلى أن وجع خذلان الصديقات والغدر كان أشد قسوة عليها من وجع الانفصال العاطفي الذي اتخذته بقرار مدروس وعقلاني.

سر الغياب الطويل وجدل إطلالة “الراستا”

وحول غيابها الفني بين عامي 2012 و2025 قبل عودتها بمسرحية "الملك وأنا"، أرجعت الأمر إلى ظروف الثورة وتوقف عدة بطولات، ثم انشغالها بتربية أبنائها، معترفة بأنها "كسولة" في التسويق لنفسها وتفتقد مهارات العلاقات العامة والسوشيال ميديا وتنفر من طلب العمل من المخرجين. كما كشفت عن شغفها بتعلم اللغة الإيطالية وحفظ القرآن الكريم في أوقات فراغها.

واختتمت هدى هاني تصريحاتها بالرد على الانتقادات التي طالت صورها بـ "الراستا" في عيد ميلادها، مؤكدة أنها كانت مجرد جلسة تصوير عفوية بفستان عادي وليست جريئة كما صورها البعض. كما نفت تقديمها مشاهد خارجة لعدم إجادتها لهذا اللون التمثيلي، مؤكدة ترحيبها بالوقوف أمام النجم محمد رمضان أو أي فنان آخر بشرط وجود "ورق جيد ومخرج قوي".