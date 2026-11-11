جامعة بنها.. مائدة مستديرة حول مواءمة مخرجات التعليم الجامعى مع سوق العمل

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، فعاليات المائدة المستديرة الثالثة لأصحاب الأعمال، والتي نظمها مركز التطوير المهني بالجامعة، لمناقشة "المستقبل المهني لخريجي الجامعات في عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي"، بمشاركة عدد من رجال الصناعة وممثلي المجتمع الأكاديمي، بهدف تعزيز التعاون بين الجامعة ومؤسسات الصناعة وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل.



جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حسن يوسف رئيس جامعة السويدي للتكنولوجيا ، والدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم عليوة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس محمود السيد رئيس مجلس إدارة شركة السلام الدولية للاستثمار الزراعي

والدكتور أيمن سمير مستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار ، والدكتورة صحر عبد الرحمن، المدير التنفيذي للمركز الجامعي للتطوير المهني، والأستاذة شيرين شوقي، أمين عام الجامعة، والأستاذة رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة في المائدة المستديرة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن تنظيم المائدة المستديرة يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز التكامل بين التعليم الجامعي واحتياجات مؤسسات الصناعة وسوق العمل، من خلال الاستماع إلى رؤى أصحاب الأعمال، وتحديد الفجوات بين مهارات الخريجين ومتطلبات التوظيف الفعلية، واقتراح آليات عملية لتطوير البرامج التعليمية والتدريبية وزيادة فرص العمل أمام الخريجين.

وأوضح رئيس الجامعة أن المناقشات تناولت عددا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها المهارات والكفاءات المطلوبة لخريجي الجامعات، سواء الفنية والتخصصية أو الشخصية، مع التركيز على مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والعمل الجماعي والتواصل والمهارات الرقمية، بما يحقق التوازن بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي.

وأضاف " الجيزاوي" أن المناقشات تطرقت إلى مواءمة البرامج والتخصصات والمقررات الدراسية مع احتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وإشراك ممثلي الصناعة في مراجعة وتطوير المناهج الأكاديمية، إلى جانب التوسع في فرص التدريب الميداني والصيفي والتدريب التعاوني داخل الشركات والمصانع، وتعزيز الشراكة بين الجامعة ومؤسسات الصناعة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والبحث التطبيقي.

كما ناقشت المائدة آليات تحقيق التعاون المستدام بين الجامعة وأصحاب الأعمال، من خلال تشكيل مجالس استشارية قطاعية تضم ممثلين عن الجانبين، ومتابعة مؤشرات قياس مدى توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وإطلاق مبادرات واتفاقيات عملية تسهم في تعزيز جاهزية خريجي جامعة بنها للتوظيف.

وفي ختام اللقاء، أوصى المشاركون بضرورة التطوير الدوري للبرامج والمقررات الدراسية بالتعاون مع ممثلي الصناعة وأصحاب الأعمال، وتفعيل مشاركتهم في تطوير البرامج الأكاديمية، والتوسع في الشراكات مع الشركات والمصانع لتوفير فرص التدريب الميداني والتعاوني للطلاب.

كما تضمنت التوصيات تنمية المهارات المهنية والشخصية للطلاب والخريجين، وتوجيه مشروعات التخرج نحو معالجة التحديات الفعلية للصناعة وسوق العمل، وتشجيع المشروعات التطبيقية المشتركة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومؤسسات الصناعة، إلى جانب تعزيز دور مركز التطوير المهني في تنظيم اللقاءات التوظيفية والمهنية وتوفير برامج التدريب والتأهيل الوظيفي.

واكد المشاركون على أهمية إعداد برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مؤسسات الصناعة، وإشراك أصحاب الأعمال في تقييم جاهزية الخريجين للتوظيف، ودعم الشراكات في البحث التطبيقي والابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء آلية دورية لرصد وتحليل احتياجات سوق العمل، فضلًا عن تنظيم ملتقيات التوظيف والمقابلات المهنية والزيارات الميدانية للشركات.

وعلى هامش اللقاء، شهد الدكتور ناصر الجيزاوي توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين جامعة بنها وعدد من المؤسسات الصناعية والمجتمعية، بهدف توفير فرص تدريب للطلاب وإتاحة فرص عمل للخريجين، بما يعزز الشراكة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع ويدعم تأهيل الكوادر الشابة لمتطلبات سوق العمل.