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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها تطلق مبادرة «إدراك» للتوعية بمخاطر الإدمان ومكافحة تعاطي المواد المخدرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها بالتعاون مع كلية الطب برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب، ، مبادرة «إدراك» لمكافحة الإدمان والتوعية بمخاطره، وذلك لطلاب كلية التربية النوعية.

وأوضحت الدكتورة نرمين عدلي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن أولى فعاليات المبادرة انطلقت بكلية التربية النوعية، بحضور الدكتور هاني شحتة، عميد الكلية، والدكتور ياسر عبد الرحمن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبالتنسيق مع رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وشارك في تنفيذ فعاليات المبادرة الدكتورة وفاء بدوي، المدرس بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، والدكتورة أسماء محمد، المدرس المساعد بالقسم.

واستهدفت المبادرة رفع وعي الشباب بمخاطر تعاطي المواد المخدرة والإدمان وآثاره الصحية والنفسية والاجتماعية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالتعاطي، والتعريف بعلامات الاكتشاف المبكر وسبل الوقاية، إلى جانب تشجيع الشباب على طلب المساعدة والعلاج دون خوف أو وصمة اجتماعية.

كما تضمنت الفعاليات التعريف بالجهات المتخصصة التي تقدم خدمات الدعم والمساعدة والعلاج، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان، وحماية الشباب من الوقوع في براثن التعاطي.

جامعة بنها كلية الطب مبادرة ادراك قطاع خدمة المجتمع بنها

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