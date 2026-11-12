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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حبيبتي أنتظر اللقاء.. رسالة مؤثرة من محمد صبحي لزوجته الراحلة في ذكرى زواجهما

محمد صبحي وزوجته
محمد صبحي وزوجته
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

استعاد الفنان الكبير محمد صبحي ذكرى زواجه من زوجته الراحلة، التي توافق يوم 13 نوفمبر، وحرص على توجيه رسالة مؤثرة لها، عبّر خلالها عن حبه واشتياقه إليها، مسترجعًا أجمل ذكرياتهما والسنوات التي جمعتهما، وما تركته من أثر طيب في أبنائهما وأحفادهما.

ونشر محمد صبحي رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيها: «زوجتي الحبيبة.. مثل هذا اليوم 13 نوفمبر 1973 كان زواجنا برباط قوي وجميل ومشرف.. عشنا أجمل الأيام، بعضها قلق وإحباط، ولكن المجمل رائع، نبني فيه أجمل أسرة وأجمل أبناء تربوا على الولاء لله ولوطنهم ولنا».

وأضاف: «حبيبتي اليوم أقول بثقة.. بعد رحيلك لم يفتك شيئًا، ولم تحرمي من أيام أجمل مما عشتِها.. أكيد أنتِ في مكان أعظم، وقد نجاكِ الله مما نعيشه اليوم».

واختتم رسالته قائلًا: «حبيبتي أنتظر اللقاء.. وأبناؤك وأحفادك أجمل ما تركتيه لي، يعتنون بي ويحيطونني بحبهم الذي فيه رائحتك وطباعك الرائعة».

آخر أعمال محمد صبحي

وعلى الصعيد الفني، يُعد عرض مسرحية «فارس يكشف المستور» أحدث أعمال الفنان محمد صبحي، والتي عُرضت على مسرحه بمدينة سنبل، وهي مسرحية كوميدية غنائية استعراضية من تأليفه وإخراجه، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة.

ويشارك في بطولة العرض عدد كبير من الفنانين، من بينهم وفاء صادق، وعبد الرحيم حسن، وكمال عطية، ورحاب حسين، وأنجيلكا أيمن، وليلى فوزي، وداليدا، ومصطفى يوسف، ومحمد شوقي، ومنة طارق، وداليا نبيل، ومايكل ويليام، وحلمي جلال، ومحمد عبد المعطي، وعلاء فؤاد، وجمال عبد الناصر، ووليد هاني، إلى جانب مجموعة من الأطفال.

المشوار الفني للفنان محمد صبحي

بدأ محمد صبحي رحلته الفنية عام 1968، من خلال المشاركة في أدوار صغيرة، قبل أن يثبت موهبته ويصبح واحدًا من أبرز نجوم المسرح والدراما في مصر، بعدما وقف أمام عدد من كبار الفنانين، من بينهم صلاح منصور، وفؤاد المهندس، وحسن يوسف، ومحمد عوض، ومحمود المليجي، وعبد المنعم مدبولي.

وقدم صبحي خلال مشواره الفني 28 عرضًا مسرحيًا، من أبرزها «هاللو شلبي»، و«هاملت»، و«غزل البنات»، و«خيبتنا»، و«هاللو أمريكا»، كما شارك في 13 مسلسلًا تلفزيونيًا، من أشهرها «رحلة المليون»، و«سنبل بعد المليون»، و«فارس بلا جواد»، و«يوميات ونيس».

وفي السينما، شارك في 26 فيلمًا، من أبرزها «الكرنك»، و«هنا القاهرة»، و«أونكل زيزو حبيبي»، و«علي بيه مظهر و40 حرامي»، و«العميل رقم 13»، و«الشيطانة التي أحبتني».

ومن أبرز محطاته المسرحية مسرحية «الهمجي»، التي قدمها عام 1985، وجسد خلالها شخصية آدم عبد ربه، وناقش من خلالها عددًا من الصفات الإنسانية السلبية، مثل النفاق والحسد والغيرة، في إطار كوميدي يحمل رسائل اجتماعية.

كما ارتبط اسم محمد صبحي بشخصية «سنبل» التي قدمها في أعمال تلفزيونية حققت نجاحًا جماهيريًا، إلى جانب مسلسل «فارس بلا جواد»، الذي عُرض عام 2002، وأثار جدلًا واسعًا بسبب تناوله قضايا تاريخية وسياسية.

وتظل مسيرة محمد صبحي واحدة من أبرز التجارب الفنية في المسرح والدراما المصرية، إذ جمع خلال سنوات عمله بين الكوميديا والدراما والقضايا الاجتماعية، وقدم أعمالًا تركت بصمة لدى أجيال مختلفة من الجمهور.

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