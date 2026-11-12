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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يدين القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في خان يونس

الأردن
الأردن
أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال وأفراد من الطواقم الطبية، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا للجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في القطاع.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، في بيان اليوم الخميس، رفض المملكة وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، واستهداف المدنيين والمنشآت الطبية والعاملين فيها، مشددًا على ضرورة وقف هذه الاعتداءات والانتهاكات، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني.

وطالب المجالي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان دخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى قطاع غزة دون عوائق، بما يسهم في إنهاء الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

وزارة الخارجية الأردنية أدانت القصف الإسرائيلي قطاع غزة

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