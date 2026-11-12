اجتماع استمر ساعتين.. انتهاء إيجاز أمني ودبلوماسي بين نتنياهو وآيزنكوت

اختُتم الإيجاز الأمني ​​بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة غادي آيزنكوت، القيادي في حزب "يش عتيد"، بعد نحو ساعتين.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الطرفين عقدا اللقاء بحضور السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، غاي ماركيزينو، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأشار البيان إلى أن "آيزنكوت تلقى إيجازاً حول التحديات الأمنية والدبلوماسية الراهنة التي تواجه دولة إسرائيل"، مضيفاً أنه "تم الاتفاق على مواصلة تبادل المعلومات والمستجدات بينهما حسب الضرورة".

وكان آيزنكوت اتهم نتنياهو علناً برفض تقديم إيجاز أمني له قبيل الاجتماع الذي عُقد اليوم.