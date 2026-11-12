شاهد.. عنصران من الحرس الجمهوري الفرنسي يتعرضان للإغماء (فيديو)

تعرض عنصران في الحرس الجمهوري الفرنسي للإغماء في وقت واحد، خلال استقبال الرئيس إيمانويل ماكرون نظيره السلوفاكي بيتر بيليجريني، مساء الأربعاء.

وأكد مصدر في الرئاسة الفرنسية لوكالة فرانس برس أن العنصرين تلقّيا الرعاية بسرعة، وأن "كل شيء على ما يرام".

سقوط متزامن أمام قصر الإليزيه

وأُغمي على العنصرين في وقت متزامن تقريباً أمام قصر الإليزيه، أثناء الاستقبال، وفق مشاهد بثها التلفزيون ومصدر في الرئاسة الفرنسية.

وكما جرت العادة لدى وصول رؤساء دول أجنبية، اصطف عناصر الحرس الجمهوري بزيّهم التشريفي حاملين السيوف، لدى وصول الرئيس السلوفاكي في وقت متأخر الأربعاء.

مشاهد السقوط

وأظهرت المشاهد أحد العناصر يترنّح قبل أن يسقط أرضاً مرتطماً بأحد أعمدة قصر الإليزيه، فيما سقط سيفه على الأرض.

وأظهرت صور ماكرون ومساعدين يسارعون نحو العنصر الذي أُغمي عليه.

وأفادت صحيفة "لوباريزيان" بأن عنصراً ثانياً سقط خارج نطاق الكاميرا، فيما بدا القلق على ماكرون قبل أن يستقبل نظيره السلوفاكي على عجل.

الرئاسة الفرنسية: لا تعليق

وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية طلب عدم الكشف عن هويته لفرانس برس إن العنصرين "أُغمي عليهما"، مشيراً إلى أن الرئاسة لن تدلي بأي تعليق إضافي.

وأضاف: "تلقّى كلاهما الرعاية بسرعة، وكل شيء على ما يرام".

مهمات تتطلب الوقوف الطويل

ويتبع الحرس الجمهوري لقوات الدرك الفرنسية، ويتولى مهمات حرس الشرف في فرنسا، وهي مهمات غالباً ما تتطلب الوقوف لفترات طويلة بملابس ثقيلة مع حمل السيوف مرفوعة عمودياً.