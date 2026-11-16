من الأهرامات إلى المتحف.. جراديشار يكشف كواليس حياته في مصر: الناس رائعون

كشف الصربي نيتس جراديشار، لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، عن رأيه في الحياة داخل مصر، مؤكدًا سعادته الكبيرة بالأجواء التي يعيشها، وإعجابه بالتعامل الذي يجده من الجماهير المصرية.

وقال جراديشار، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه سعيد للغاية بوجوده في مصر، ويحب الأجواء فيها كثيرًا، خاصة أنه لا يفضل الطقس البارد في سلوفينيا.

وأضاف لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا: «الناس هنا يتعاملون معي بشكل رائع، ويحبون شخصيتي، وألتقط الكثير من الصور مع الجماهير».

وتابع: «أنا أحب مصر كثيرًا، وقد زرت الأهرامات، واستمتعت بمشاهدة الأعمال الفنية العظيمة التي رأيتها في المتحف».

وعلى جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في مواجهتين دون تلقي أي هزيمة.

في المقابل، يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثماني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، ومواصلة المنافسة على صدارة الدوري، بينما يطمح الفريق السماوي إلى مواصلة انتصاراته والحفاظ على القمة.