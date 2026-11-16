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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بحبهم.. جراديشار يفاجئ جماهير الأهلي بتصريح جديد عن مستقبله

جراديشار
جراديشار
منار نور

كشف الصربي نيتس جراديشار، لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، عن مفاجأة بشأن موقفه من العودة إلى القلعة الحمراء، مؤكدًا دهشته من حب جماهير الأهلي له ومطالبتهم بعودته من جديد.

وقال جراديشار، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يشعر بسعادة كبيرة بسبب حب جماهير الأهلي له، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يثير دهشته رغم إدراكه أنه شخص متواضع.

وأضاف لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا: «جماهير الأهلي تحبني كثيرًا، وهذا أمر يثير دهشتي. أعرف أنني شخص متواضع، لكن هناك الكثير من الجماهير التي تطالبني بالعودة إلى الأهلي».

وتابع: «يتواصلون معي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى عندما أكون في أحد المطاعم، يأتي البعض للحديث معي ويسألونني: متى ستعود إلى الأهلي؟».

وأوضح جراديشار أنه يركز حاليًا مع فريق سيراميكا كليوباترا، ويسعى لتسجيل الأهداف ومساعدة فريقه، قائلًا: «هذا الأمر غريب بالنسبة لي، لكنني أخبرهم دائمًا أنني أركز حاليًا مع سيراميكا كليوباترا، وأسعى لتسجيل الأهداف ومساعدة الفريق».

واختتم تصريحاته قائلًا: «وربما أعود إلى الأهلي يومًا ما»، في إشارة إلى احتمالية عودته إلى صفوف الفريق الأحمر مستقبلًا.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وعلى جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في مواجهتين دون تلقي أي هزيمة.

في المقابل، يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني، ليحصد العلامة الكاملة حتى الآن.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، ومواصلة المنافسة على صدارة المسابقة، بينما يطمح الفريق السماوي إلى الحفاظ على القمة ومواصلة سلسلة انتصاراته.

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