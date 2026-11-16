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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تحصد 7 ميداليات في بطولة العالم للمواي تاي للشباب باليونان

المواي تاي
المواي تاي
عبدالله هشام

حصد المنتخب المصري للمواي تاي على7 ميداليات متنوعة خلال منافسات بطولة العالم للمواي تاي للناشئين والشباب المقامة في مدينة أولمبيا بدولة اليونان خلال الفترة من 6 إلى 16 نوفمبر 2026 بمشاركة نخبة من أبطال ونجوم المواي تاي من مختلف دول العالم.

وفاز لاعبو المنتخب المصري للمواي تاي البالغ عددهم 5 لاعبين ولاعبات على7 ميداليات بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 فضيات و2 ميدالية برونزية، وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب مازن محمد في وزن 36 كجم تحت 12 سنة، أسلوب البساط، رنا البحيري في وزن 32 كجم تحت 12 سنة، أسلوب البساط.

وتوجت رنا البحيري بالمركز الثاني والميدالية الفضية في أسلوب تشوك لوم والميدالية البرونزية في أسلوب المواي تاي، وآلاء شادي الميدالية الفضية في وزن فوق 75 كجم تحت 18 سنة، أسلوب المواي تاي، وسلمى محمد الميدالية الفضية في وزن 75 كجم تحت 18 سنة، أسلوب المواي تاي، كما فاز فتحي هاني الميدالية البرونزية في أسلوب تشوك لوم.

وأشاد محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي بالأداء المتميز الذي قدمه أبطال المنتخب، وبالجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني بقيادة الماستر رفعت جابر معربا عن فخره واعتزازه بما حققه أبطال مصر، مؤكدا أن رفع علم مصر على منصات التتويج العالمية يمثل مصدر فخر لكل المصريين، وأن الاتحاد سيواصل العمل على اكتشاف المواهب الشابة وإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تحقيق المزيد من الإنجازات الدولية.

ضمت بعثة الفراعنة في بطولة العالم للمواي تاي للناشئين والشباب محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي رئيسا للبعثة، وخمسة لاعبين ولاعبات، وهم فتحي هاني  ناشئين، وزن تحت 30 كجم، مازن محمد ناشئين، وزن 32 كجم، رنا محمد ناشئات، وزن 34 كجم، سلمى محمد عامر شباب، وزن تحت 75 كجم، آلاء شادي، شابات، وزن فوق 75 كجم.

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