بعد أزمة التأشيرات.. المدير الفني لمنتخب فلسطين يتولى قيادة منتخب مصر للمواي تاي ببطولة العالم

قدم محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، الشكر إلى الاتحاد الفلسطيني للمواي تاي بقيادة شاكر الشروف على دعمهم ومساندتهم لمنتخب الفراعنة خلال بطولة العالم للمواي تاي للناشئين والشباب المقامة في اليونان حتى 16 نوفمبر الجاري بعد تكليف المدير الفني للمنتخب الفلسطيني الكابتن أحمد أبو دخان بمهام تدريب وقيادة اللاعبين المصريين خلال المنافسات.

وجاء تولى المدير الفني للمنتخب الفلسطيني الكابتن أحمد أبو دخان تدريب المنتخب المصري للمواي تاي في بطولة العالم بعد تعذر سفر مدير فني مع بعثة الفراعنة نظرا لتعذر إصدار التأشيرات اللازمة لسفر الجهاز الفني والإداري مع اللاعبين.

وقال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي : «نثمّن بكل اعتزاز جهوده المخلصة وعمله مع لاعبينا، وحرصه على تغطية غياب الجهاز الفني للاتحاد المصري، في موقف أخوي أصيل يعكس عمق العلاقات والمحبة بين الأشقاء».

وتابع: «كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة الماستر رفعت جابر، وإلى جميع أفراد الجهازين الفني والإداري، على جهودهم المخلصة وتواصلهم المستمر وحرصهم على دعم اللاعبين».

تضم البعثة محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي ورئيس البعثة، وخمسة لاعبين ولاعبات، وهم فتحي هاني ناشئين، وزن تحت 30 كجم، مازن محمد ناشئين، وزن 32 كجم، رنا محمد ناشئات، وزن 34 كجم، سلمى محمد عامر شباب، وزن تحت 75 كجم، آلاء شادي، شابات، وزن فوق 75 كجم.

كان من المقرر أن تشارك مصر ببعثة تضم 12 لاعباً ولاعبة، بالإضافة إلى 5 أفراد من الجهاز الفني والإداري، إلا أن قرارات التأشيرات الصادرة عن القنصلية اليونانية بالقاهرة أدت إلى تقليص حجم المشاركة المصرية، وحرمان عدد من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري من السفر، رغم صدور الموافقات والقرارات الحكومية اللازمة للمشاركة.

وكان الاتحاد المصري للمواي تاي على أعتاب الاعتذار عن المشاركة في البطولة، في ظل الصعوبات التي واجهت البعثة، وعدم تمكن عدد كبير من اللاعبين والجهاز الفني والإداري من الحصول على التأشيرات إلا أن الجهود الكبيرة التي بذلها المدير الفني للمنتخبات الوطنية، ماستر رفعت جابر، بالتعاون مع الجهاز الفني، وإصرارهم على ضرورة عدم غياب مصر عن هذا المحفل العالمي، كان لها دور محوري في إقناع مجلس إدارة الاتحاد بضرورة استكمال إجراءات المشاركة، حتى وإن كانت المشاركة بعدد محدود من اللاعبين.

وقد ترتب على أزمة التأشيرات حرمان خمسة من أبطال مصر من المشاركة في البطولة، رغم إنجازاتهم الدولية والعربية، وهم سلمى محمد: الحاصلة على ذهبية بطولة العالم للناشئين، محمد سامي: الحاصل على فضية بطولة العالم للناشئين، زيب عطا الله: الحاصلة على برونزية بطولة العالم للناشئين، أريام مجدي: الحاصلة على برونزية بطولة العالم للناشئين، عبد الرحمن أسامة: الحاصل على ذهبية البطولة العربية.