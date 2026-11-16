نيمار يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن ارتباطه بصديقة فينيسيوس جونيور السابقة

خرج النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صمته، للرد على الأنباء المتداولة بشأن ارتباطه بالمؤثرة البرازيلية فيرجينيا فونسيكا، طليقة لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور السابقة، وذلك بعد حالة الجدل التي أثيرت حول علاقتهما خلال الأيام الماضية.

ريال مدريد

وجاء رد نيمار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بعدما انتشرت صور ومقاطع فيديو جمعته بفيرجينيا فونسيكا خلال حفل سباق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا 1، ولفتت مشاهد التقارب بينهما أنظار المتابعين وأثارت تساؤلات حول طبيعة علاقتهما.

ونفى نيمار صحة الأنباء المتداولة بشأن ارتباطه بالمؤثرة البرازيلية، مؤكدًا أن الشائعات تجاوزت كل الحدود، وأنه اضطر إلى التدخل بنفسه لتوضيح حقيقة الأمر ووضع حد للتكهنات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا بين الجماهير ومتابعي النجم البرازيلي، خاصة مع تداول أنباء عن وجود علاقة تجمعه بفيرجينيا فونسيكا، قبل أن يخرج نيمار بتوضيحه وينفي ما تردد بشأن ارتباطهما.