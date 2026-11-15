تيباس يفتح النار مجددا على رئيس ريال مدريد

جدد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، هجومه على فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عبر رسالة نشرها على منصة "إكس" ردًا على مقال صحفي في صحيفة "إل ديباتي".

وانتقد تيباس الصحفي، موضحًا أنه يكرس وقته لمهاجمة أحد الأندية الأعضاء في الرابطة، واعتبر أن سلوكه يمثل تجاوزًا لصلاحياته وابتعادًا عن الحياد المفترض في منصبه.

ودافع تيباس عن نفسه ونفى ما ورد في هذا المقال، رافضًا الاتهامات الموجهة إليه باستهداف نادي ريال مدريد أو رئيسه بشكل شخصي، وأوضح أن ردوده العلنية هي واجب يفرضه منصبه لحماية سمعة الدوري الإسباني والحفاظ على مصالح كافة الأندية المشاركة، متسائلًا باستغراب عن كيفية اعتبار الدفاع عن المسابقة هجومًا على النادي الملكي.

كما وجه انتقادات لاذعة للسياسة الإعلامية لريال مدريد، مشيرًا إلى أن قناة النادي الرسمية تقود حملة مستمرة لتشويه صورة الليجا والتشكيك في نزاهتها وعدالة التحكيم فيها، وأكد أن الصمت أمام هذه الادعاءات المتكررة غير مقبول؛ لأنها تضر بقيمة المسابقة محليًا وعالميًا.

واختتم رئيس الرابطة تصريحاته بالتأكيد على أنه لن يتراجع عن مواجهة الأكاذيب التي تستهدف المسابقة، مشددًا على التزامه بمبدأ الشفافية الكاملة وتوضيح الحقائق للجمهور الرياضي مهما كلفه الأمر من صدامات إعلامية.