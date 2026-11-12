ريال مدريد لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. إيرادات تاريخية تنظره هذا الموسم

يواصل نادي ريال مدريد تعزيز قوته الاقتصادية، بعدما كشفت صحيفة «آس» الإسبانية عن توقعات بوصول إيرادات النادي إلى 1.4 مليار يورو خلال الموسم الجاري، في رقم قياسي جديد يعكس النمو الكبير في موارده المالية، مدفوعًا بشكل أساسي بالعوائد التجارية لملعب سانتياجو برنابيو، إلى جانب الاستثمارات في أكاديمية النادي وقطاع الرعاية.

ملعب برنابيو يعزز إيرادات ريال مدريد

وأوضحت الصحيفة أن ملعب سانتياجو برنابيو يمثل أحد أبرز مصادر الدخل الجديدة للنادي الملكي، حيث يُتوقع أن تتجاوز الإيرادات الناتجة عن الأنشطة التجارية المرتبطة بالملعب حاجز 420 مليون يورو، مستفيدًا من الفعاليات والخدمات والأنشطة التجارية التي يوفرها الملعب بعد تطويره.

كما يستفيد ريال مدريد من عقود الرعاية الجديدة والاتفاقيات التجارية مع عدد من الشركات العالمية، وفي مقدمتها أديداس وطيران الإمارات، إلى جانب اتفاقيات مع «هوتيلز دوت كوم» و«أوبر إيتس»، وهو ما يعزز العوائد التجارية للنادي.

أكاديمية ريال مدريد تساهم في زيادة الدخل

ولفتت الصحيفة إلى أن أكاديمية ريال مدريد أصبحت أحد مصادر الدخل المهمة، بعدما ساهم بيع عدد من اللاعبين الشباب، من بينهم نيكو باز وجونزالو جارسيا، في رفع التوقعات الخاصة بإيرادات انتقالات اللاعبين إلى نحو 154.8 مليون يورو خلال الموسم الجاري.

تكلفة تطوير برنابيو ورواتب اللاعبين

وفي المقابل، بلغت تكلفة مشروع تطوير ملعب سانتياجو برنابيو نحو 1.4 مليار يورو، بينما تصل تكلفة رواتب اللاعبين واستهلاك قيمة العقود إلى قرابة 700 مليون يورو.

ورغم ضخامة هذه الالتزامات المالية، يحافظ ريال مدريد على نسبة إنفاق على الرواتب تبلغ نحو 46% من إجمالي الإيرادات، وهي نسبة تقل كثيرًا عن الحد الأقصى البالغ 70% الذي يوصي به الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، ضمن معايير الاستدامة المالية.

وتعكس هذه الأرقام، وفقًا لتوقعات الصحيفة الإسبانية، نجاح استراتيجية ريال مدريد في تنويع مصادر دخله، وتحويل ملعب سانتياجو برنابيو وأكاديمية النادي إلى ركيزتين أساسيتين لدعم قوته الاقتصادية ومواصلة المنافسة على المستويين الرياضي والتجاري.