رابطة الدوري الإسباني تعلن عقوبات مباراة ريال مدريد وفالنسيا.. إيقاف جايا وفاسكيز

أعلنت رابطة الدوري الإسباني العقوبات الموقعة على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة ريال مدريد وفالنسيا، والتي أقيمت يوم الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على فالنسيا بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة شهدت العديد من الأحداث المثيرة للجدل، أبرزها طرد خوسيه لويس جايا، قائد الفريق الضيف، عقب تدخله على الفرنسي كيليان مبابي، نجم النادي الملكي.

كما شهد اللقاء توترًا خارج المستطيل الأخضر، بعد اتهامات باعتداء ثلاثي ريال مدريد، أنطونيو روديجر وجود بيلينجهام وإيدير ميليتاو، على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين المباراة.

وامتدت الأحداث إلى المدير الرياضي لفالنسيا، براوليو فاسكيز، الذي اعترض بشدة على قرارات حكم المباراة خوسيه هيرنانديز مايسو، عقب نهاية الشوط الأول، إلى جانب الهتافات التي أطلقتها جماهير فالنسيا تجاه لاعبي ريال مدريد، وخاصة مبابي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، قررت الجهات المختصة إيقاف براوليو فاسكيز لمدة مباراتين، مع توقيع غرامة مالية عليه، بسبب تصرفاته خلال اللقاء، فيما تقرر إيقاف خوسيه لويس جايا مباراة واحدة، على خلفية تدخله ضد مبابي.

وبناءً على هذه العقوبات، سيغيب براوليو فاسكيز عن مباراتي فالنسيا المقبلتين أمام راسينج سانتاندير وأوساسونا، بينما سيغيب جايا عن مواجهة راسينج سانتاندير فقط.

وفي سياق متصل، تقدمت رابطة الدوري الإسباني بشكوى إضافية بشأن سبع هتافات صدرت من جماهير فالنسيا في ملعب ميستايا، واستهدفت ريال مدريد ولاعبه كيليان مبابي، حيث لا تزال هذه الواقعة في انتظار صدور القرار النهائي بشأنها.

وتترقب جماهير الفريقين ما ستسفر عنه الإجراءات التأديبية المتبقية، في ظل استمرار التحقيقات المتعلقة بالأحداث التي صاحبت المواجهة.