منتخب مصر يوجه رسالة لمحمد صلاح: الملك اليوم وكل يوم

حرص الحساب الرسمي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على دعم محمد صلاح، قائد الفراعنة، من خلال رسالة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حساب منتخب مصر صورة لمحمد صلاح خلال تواجده في تدريبات المنتخب، قائلًا: «كينج اليوم وكل يوم»، في رسالة إشادة بمكانة النجم المصري وتاريخه.

وتفاعل متابعو المنتخب مع المنشور، الذي حمل رسالة دعم وتقدير لمحمد صلاح، مؤكدًا استمرار مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة المصرية.

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا

يستضيف منتخب مصر نظيره مالاوي في التاسعة مساء الجمعة 13 نوفمبر 2026 على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية.

ويدخل الفراعنة اللقاء بشعار الفوز ولا بديل عنه مستفيدين من عاملي الأرض والجمهور خاصة أن حصد النقاط الثلاث سيمنح المنتخب فرصة مهمة للابتعاد بصدارة المجموعة والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى النهائيات.

وتتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الثلاثاء 17 نوفمبر على استاد بينجو الدولي في مالاوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الثانية قبل مواجهة مالاوي

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متساويا مع منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب جنوب السودان في المركز الرابع دون رصيد.

وافتتح المنتخب المصري مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات بفوز كبير على جنوب السودان بخماسية نظيفة خارج الديار.

في المقابل، بدأ منتخب مالاوي مشواره بالفوز على جنوب السودان بنتيجة 2-1 لكنه تعرض للخسارة أمام أنجولا بنتيجة 3-1 ليصبح مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة للحفاظ على فرصه في المنافسة على بطاقات التأهل.