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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مجمع ناصر الطبي في مرمى القصف.. انهيار المنظومة الصحية بغزة ينذر بكارثة إنسانية

مجمع ناصر الطبي
مجمع ناصر الطبي
محمود محسن

في وقت تتفاقم فيه المأساة الإنسانية داخل قطاع غزة، لم تعد المستشفيات ملاذًا آمنًا للمرضى والجرحى، بل أصبحت هي الأخرى في دائرة الاستهداف، وسط واقع صحي بالغ الخطورة يهدد حياة آلاف المدنيين. 

ويأتي استهداف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، وقصف قسم الجراحة العامة، ليضيف فصلًا جديدًا إلى معاناة القطاع الصحي الذي يواجه ضغوطًا غير مسبوقة، مع سقوط شهداء ومصابين، وخروج أقسام طبية حيوية عن الخدمة، فضلًا عن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

وبينما تحاول الأطقم الطبية مواصلة أداء رسالتها الإنسانية في ظروف بالغة الصعوبة، تتزايد المخاوف من انهيار ما تبقى من المنظومة الصحية، في ظل استمرار استهداف المنشآت الطبية وتراجع قدرتها على استقبال المرضى وعلاج المصابين. فإلى أي مدى بات القطاع الصحي في غزة عاجزًا عن مواجهة الكارثة؟ وما التداعيات الإنسانية والطبية لاستهداف المستشفيات؟ وكيف يعيش الأطباء والمرضى معاناة البحث عن العلاج في ظل نقص الإمكانات وانعدام الأمان؟

مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: الاحتلال يقصف قسم الجراحة بمجمع ناصر الطبي.. والقطاع يمر بكارثة طبية

قال الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن استهداف مستشفى ناصر الطبي جنوبي القطاع يمثل ضربة خطيرة للمنظومة الصحية، مؤكدًا أن المستشفى يقدم خدماته للمرضى والجرحى من مختلف مناطق غزة، نظرًا لما يمتلكه من إمكانات تشخيصية وكوادر طبية متخصصة.

وأوضح زقوت خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن القصف استهدف قسم الجراحة العامة، بعدما اخترق صاروخ عدة طوابق بالمستشفى، ما أسفر عن استشهاد الطبيب الجراح الدكتور رزم، فضلًا عن تعطيل أجزاء مهمة من الخدمات الطبية، خاصة أقسام الأشعة والجراحة، الأمر الذي يفاقم معاناة المرضى والمصابين.

وأضاف أن استهداف المنشآت الصحية يهدد حياة المدنيين، ويثير مخاوف كبيرة لدى الأطقم الطبية التي باتت تشعر بانعدام الحماية، محذرًا من أن استمرار هذه الاعتداءات قد يقوض قدرة الأطباء على مواصلة أداء مهامهم الإنسانية.

مستشفيات غزة تحت الضغط.. قصف الاحتلال لمجمع ناصر الطبي يفاقم معاناة المرضى.. تفاصيل

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من قطاع غزة، إن استهداف مجمع ناصر الطبي فجر اليوم ليس الأول من نوعه خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشيرًا إلى أن القصف الأخير أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 28 آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضح المراسل خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن إدارة المجمع أكدت، خلال مؤتمر صحفي، تعرض المستشفى لأضرار جسيمة أدت إلى توقف العمل في أربعة أقسام حيوية، داخل المنشأة الطبية الوحيدة بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأضاف أن إدارة المجمع شددت على استمرار تقديم الخدمات الطبية للفلسطينيين رغم الأضرار، إلا أن نقص المستلزمات والأدوية والمستهلكات الطبية، إلى جانب استهداف المنشآت الصحية، يفاقم الأزمة الإنسانية ويؤثر بصورة مباشرة على قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية اللازمة للمرضى والمصابين.

قطاع غزة غزة مجمع ناصر الطبي كارقة إنسانية القطاع الصحي

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