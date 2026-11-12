أحمد عبد الحليم: فصل ملف كرة القدم عن الجمعية العمومية خطوة ضرورية لإنقاذ الزمالك

تحدث أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، عن أبرز ما دار خلال اجتماع مجموعة من قدامى لاعبي القلعة البيضاء مع حسين لبيب، رئيس النادي، كاشفًا عن تفاصيل تتعلق بمشروع شركة الكرة ومستقبل إدارة الملف الكروي داخل النادي.

وأوضح عبد الحليم، خلال مداخلة مع كريم رمزي عبر إذاعة «ميجا إف إم»، أن قدامى لاعبي الزمالك كانت لديهم تساؤلات بشأن شركة الكرة، على غرار ما يشغل جماهير النادي، مشيرًا إلى أن حسين لبيب أكد خلال الاجتماع الحفاظ على مكانة الزمالك وحقوقه، وشدد على أن النادي سيظل أكبر من أي خلافات أو أزمات، وهو ما دفعه إلى التعبير عن ثقته في رئيس النادي.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن شركة الكرة ستقوم على نظام الأسهم، موضحًا أن مستحقات أعضاء مجلس الإدارة لدى النادي لن يتم سدادها من خلال الشركة، باعتبار أن الأمر يتعلق بملف منفصل، كما أشار إلى عدم وجود مستثمرين محددين حتى الآن للمشروع.

وكشف عبد الحليم عن وجود ترتيبات لعقد اجتماع جديد مع حسين لبيب خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن الأزمات التي يمر بها الزمالك لا تقلل من قيمته ومكانته، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الفصل بين إدارة كرة القدم والجمعية العمومية للنادي، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية للمساهمة في إصلاح الأوضاع وتحقيق الاستقرار داخل الفريق.

وفي سياق آخر، أشاد أحمد عبد الحليم بالإمكانات التدريبية لعلي ماهر، مؤكدًا أنه يمتلك فكرًا تدريبيًا مميزًا وخبرة كبيرة في مجال التدريب، فضلًا عن قدرته على بناء علاقات جيدة مع اللاعبين، معتبرًا أن اختياره ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر لم يأتِ من فراغ.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاعتراف بما حققه حسام حسن مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أن إنجازاته مع المنتخب لا يمكن تجاهلها أو التقليل من شأنها