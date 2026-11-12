تدريبات الفراعنة.. مصطفى شوبير يخطف الأنظار في مران منتخب مصر

كشف الإعلامي سيف زاهر عن أجواء تدريبات منتخب مصر، مسلطاً الضوء على مشاركة حارس المرمى مصطفى شوبير مع الفراعنة.

وكتب سيف زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«مصطفى شوبير من تدريبات الفراعنة».

حيث ظهر مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، خلال التدريبات الجماعية للفراعنة، في إطار الاستعدادات لمواجهة منتخب مالاوي، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويواصل مصطفى شوبير تدريباته مع المنتخب الوطني تحت قيادة علي ماهر، المدير الفني الجديد للفراعنة، استعدادًا للمباراتين المقبلتين، وسط منافسة قوية على مركز حراسة المرمى.

ويضم معسكر منتخب مصر في مركز المنتخبات الوطنية عددًا من حراس المرمى، أبرزهم محمد الشناوي والمهدي سليمان ومصطفى شوبير ومحمد علاء.

كما يستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، قبل خوض مباراة الإياب يوم 17 نوفمبر خارج الديار.