محمد صلاح يحقق ثاني أفضل انطلاقة تهديفية في مسيرته الكروية مع طرابزون سبور

يواصل النجم المصري محمد صلاح تقديم مستويات مميزة بقميص طرابزون سبور خلال الموسم الجاري 2026/2027، بعدما نجح في تحقيق انطلاقة تهديفية استثنائية، تُعد الثانية الأفضل في مسيرته الكروية، وفقًا لما كشف عنه أحد الصحفيين الأتراك.

وشهد أداء صلاح تطورًا ملحوظًا مع طرابزون سبور، خاصة منذ تولي المدرب الألماني توماس ريس القيادة الفنية للفريق، حيث أصبح النجم المصري أحد أبرز العناصر المؤثرة في النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويحتل طرابزون سبور المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 25 نقطة، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن جالطة سراي صاحب الصدارة.

وجاء ذلك بعدما حقق الفريق فوزًا مهمًا على ألانيا سبور بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري التركي، ليواصل مطاردة جالطة سراي على قمة الترتيب.

وبحسب الصحفي التركي صالح بييك، فإن محمد صلاح يعيش ثاني أفضل فترة تهديفية في مسيرته الكروية، بعدما قدم مستويات لافتة منذ بداية الموسم الحالي، مؤكدًا القيمة الفنية الكبيرة التي يضيفها قائد منتخب مصر إلى صفوف الفريق التركي.

وتمكن صلاح من تسجيل 16 هدفًا خلال 11 مباراة، ليحقق بذلك ثاني أقوى انطلاقة تهديفية في مسيرته الاحترافية، خلف بدايته الاستثنائية خلال موسمه الأول مع ليفربول.

وتعكس هذه الأرقام التأثير الكبير للنجم المصري مع طرابزون سبور، ودوره البارز في المنافسة على لقب الدوري التركي خلال الموسم الحالي.