قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام أمريكي: مقتل شخص على الأقل في حادث إطلاق النار بحي لوجان سيركل بواشنطن
سرقة 8 بلنجات وراء خروج عربة عن القضبان بقطار الإسماعيلية السويس دون وقوع إصابات
10 خدمات للفئات الأولى بالرعاية من منصة «تمكين».. كيف تستفيد منها؟
الخارجية الفلسطينية تدين استهداف مجمع ناصر الطبي وتطالب بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه
ضربة بريطانية لموسكو.. عقوبات تطارد أكبر 10 شركات روسية منتجة للنفط
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في استهدافات للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة
2 مليار دولار سنويا.. خطة الحكومة لخفض الدين العام إلى 69.5% في 2030
عوض تاج الدين : توجيهات رئاسية بالاهتمام بملف أمراض الاطفال والتوسع في خدمات الكشف المبكر
وزير الطيران: رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات وتعزيز تنافسية الأساطيل الوطنية
حسابات معقدة وإنذارات متبادلة.. لماذا يرفض الزمالك مطالب حسام عبد المجيد؟
شيخ الأزهر يصدر 8 قرارات عاجلة لتطوير العمل وتمكين الكفاءات الشابة من تولي المناصب القيادية
بلبل العرب.. تلاسن بين محمد رمضان وأحمد العوضي: أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يحقق ثاني أفضل انطلاقة تهديفية في مسيرته الكروية مع طرابزون سبور

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

يواصل النجم المصري محمد صلاح تقديم مستويات مميزة بقميص طرابزون سبور خلال الموسم الجاري 2026/2027، بعدما نجح في تحقيق انطلاقة تهديفية استثنائية، تُعد الثانية الأفضل في مسيرته الكروية، وفقًا لما كشف عنه أحد الصحفيين الأتراك.

وشهد أداء صلاح تطورًا ملحوظًا مع طرابزون سبور، خاصة منذ تولي المدرب الألماني توماس ريس القيادة الفنية للفريق، حيث أصبح النجم المصري أحد أبرز العناصر المؤثرة في النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويحتل طرابزون سبور المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 25 نقطة، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن جالطة سراي صاحب الصدارة.

وجاء ذلك بعدما حقق الفريق فوزًا مهمًا على ألانيا سبور بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري التركي، ليواصل مطاردة جالطة سراي على قمة الترتيب.

وبحسب الصحفي التركي صالح بييك، فإن محمد صلاح يعيش ثاني أفضل فترة تهديفية في مسيرته الكروية، بعدما قدم مستويات لافتة منذ بداية الموسم الحالي، مؤكدًا القيمة الفنية الكبيرة التي يضيفها قائد منتخب مصر إلى صفوف الفريق التركي.

وتمكن صلاح من تسجيل 16 هدفًا خلال 11 مباراة، ليحقق بذلك ثاني أقوى انطلاقة تهديفية في مسيرته الاحترافية، خلف بدايته الاستثنائية خلال موسمه الأول مع ليفربول.

وتعكس هذه الأرقام التأثير الكبير للنجم المصري مع طرابزون سبور، ودوره البارز في المنافسة على لقب الدوري التركي خلال الموسم الحالي.

محمد صلاح طرابزون سبور الدوري التركي اخبار محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

ترشيحاتنا

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

3 وجبات أم 5 وجبات يوميا؟

3 وجبات أم 5 يوميا.. أيهما أفضل لصحتك والتحكم في الوزن؟

طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم

طعم كريمي لا يقاوم.. طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل

بالصور

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد