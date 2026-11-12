لجنة الحكام تجتمع مع حكام كأسي مصر والعاصمة لمراجعة الحالات الجدلية

عقدت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعًا، مع الحكام الذين أداروا مباريات كأس مصر وكأس عاصمة مصر فى الجولة الماضية، لمراجعة الأداء التحكيمي ومناقشة أبرز الحالات التى شهدتها المباريات.

وشهد الاجتماع، الذي استمر قرابة أربع ساعات، مشاركة نحو 70 حكمًا، حيث جرى تحليل الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، واستعراض القرارات التى اتخذها الحكام خلال مباريات البطولتين، فى إطار خطة اللجنة للارتقاء بالمستوى الفنى والتحكيمى.

وتطرق الاجتماع إلى الحالات التى شهدت أخطاء تحكيمية، مع شرح القرارات الصحيحة وآليات التعامل مع المواقف المشابهة، بهدف تحقيق أكبر استفادة فنية للحكام وتجنب تكرار الأخطاء خلال المباريات المقبلة، بما يسهم فى تطوير منظومة التحكيم المصرى.