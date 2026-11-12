الصحة: الإصابة بالإنفلونزا أقل بكثير من العام الماضي.. ونملك منظومة رصد تغطي المحافظات

قال الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة السكان، أن مصر تمتلك منظومة الأمراض النادرة والمعدية عبارة عن رصد وتحليل موضحا أن الامراض المعدية في مصر 55 مرض معدي ونرصد سنويا 7 مليون حالة اشتباه بأمراض معدية ونقصد بالاشتباه عدم ثبوت إيجابياتها بالمرض المعدي.

وأضاف قنديل ، خلال كلمة لها علي هامش مؤتمر "Pan Arab" للأمراض النادرة، برئاسة الدكتور مراد الألفي، استشاري طب الأطفال بالقوات المسلحة، أن الترصد الخاص بوزارة الصحة يسجل كافة الامراض المسجلة بكافة المحافظات مشيرا الي ان هناك انخفاض ملحوظ في إصابات الانفلونزا هذا العام مقارنة بالعام الماضي،.

نسبة الإصابة بفيروس الانفلونزا مقارنة بالمصابين بنزلات البرد 4٪ العام الحالي

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، أن نسبة الإصابة بفيروس الانفلونزا مقارنة بالمصابين بنزلات البرد 4٪ العام الحالي مقارنة ب 12 ٪ العام الماضي، مشيرا الي أن النوع المنشر حاليا في مصر هو الريجو فيرس وهناك نسبة 41٪ من نسبة الإصابة بفيروس H1