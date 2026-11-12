وزير التموين يبحث مطالب مزارعي قصب السكر وسعر التوريد

شارك أبو الفتيان درغام، نقيب الفلاحين بمحافظة الأقصر، في اللقاء الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع وفد من نقابة الفلاحين الزراعيين، برئاسة الحاج محمد عبد الستار، نقيب الفلاحين، وبحضور الحاج النوبي أبو اللوز، الأمين العام للنقابة، لبحث مطالب المزارعين بشأن المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها قصب السكر، وسعر التوريد وموعد انطلاق الموسم الجديد.

وشهد اللقاء عرض عدد من المطالب المتعلقة بدعم مزارعي القصب، حيث قدم وفد النقابة مذكرة تفصيلية تتضمن تكاليف زراعة وإنتاج فدان قصب السكر، في ظل الارتفاعات التي شهدتها مستلزمات الإنتاج، مطالبين بإعادة النظر في سعر توريد طن القصب بما يتناسب مع حجم الأعباء التي يتحملها المزارعون، ويضمن تحقيق عائد اقتصادي مناسب لهم.

كما ناقش الوفد ضرورة تبكير موعد بدء موسم توريد قصب السكر مقارنة بالعام الماضي، بما يسمح للمزارعين بالانتهاء من توريد المحصول في وقت مناسب، وإتاحة الفرصة أمامهم لزراعة القمح خلال التوقيت الزراعي المحدد، والاستفادة من الموسم الشتوي.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية محصول قصب السكر باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الداعمة لصناعة السكر في مصر، ودوره في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير احتياجات السوق، إلى جانب بحث آليات تسهيل عمليات استلام المحصول وانتظام التوريد بالمصانع.

وأكد وزير التموين أهمية استمرار التواصل مع ممثلي المزارعين ودراسة مطالبهم، بما يحقق التوازن بين حقوق المزارعين ومتطلبات الصناعة، ويسهم في دعم منظومة الإنتاج المحلي للمحاصيل الاستراتيجية.

وضم وفد النقابة خلال اللقاء الحاج أبو الفتيان درغام، نقيب الفلاحين بمحافظة الأقصر، والأستاذ محمد نجاح، نقيب الفلاحين بمحافظة أسوان، كما حضر اللقاء أحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير لشؤون الرقابة.