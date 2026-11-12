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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية ورفع 31 طن مخلفات في حملات مكبرة بمدينة الطود بالأقصر

إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية ورفع 31 طن مخلفات في حملات مكبرة بمدينة الطود بالأقصر
إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية ورفع 31 طن مخلفات في حملات مكبرة بمدينة الطود بالأقصر
شمس يونس

شهد مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر تحركات ميدانية مكثفة لتنفيذ حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والشوارع، إلى جانب التصدي لمخالفات البناء ومتابعة أعمال تحديد الحيز العمراني، وذلك في إطار خطة الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، والتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات بناء.

وتابع مصطفى محمد جبريل، رئيس مركز ومدينة الطود، جهود الوحدات المحلية بالمدينة والقرى التابعة، حيث نفذت الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة، برئاسة محمد عبد المعز، حملة لإزالة 3 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بالطريق الصحراوي، عبارة عن أسوار مقامة بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي قرية المريس، واصلت الوحدة المحلية برئاسة عبد الرازق أحمد أعمال النظافة، وتمكنت من رفع 4 أطنان من القمامة والمخلفات، بالتوازي مع متابعة أعمال تحديد الحيز العمراني بمنطقة عزبة منصور بالحاجر، بالتنسيق مع مندوب مديرية المساحة بالأقصر مصطفى أبو المجد، ومسؤولي حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بالمريس، حيث جرى وضع العلامات المحددة للحيز العمراني بالمنطقة.

كما شهدت قرية العديسات بحري تنفيذ أعمال مكثفة للنظافة والتجميل، شملت تنظيف حديقة الوحدة المحلية وإزالة الحشائش وتهذيب الأشجار، وتطهير شارع المحطة وتفريغ الحاويات بشارع المستشفى، ورفع 12 طنا من القمامة والمخلفات على مدار الأعمال المنفذة بالقرية. وامتدت الجهود إلى تمهيد الطريق أمام مدرسة علي العديسي الإعدادية المشتركة وطريق أم غرباب أمام المسجد العتيق، عقب الانتهاء من أعمال الصرف الصحي، إلى جانب تهذيب الأشجار بحديقة مكتب بريد الجيل الثالث، ورفع الأتربة والحشائش بطريق مصر أسوان الزراعي وطريق المستشفى.

وفي العديسات قبلي، نفذت الوحدة المحلية برئاسة محمد حسن أعمال رفع الأتربة والمخلفات، والتي أسفرت عن رفع 15 طنا، مع تنفيذ أعمال توسعة الشارع الغربي على طريق ترعة المعلا، ومواصلة إزالة الحشائش الضارة بطريق مصر أسوان الزراعي، وتهذيب المساحات المحيطة بالأشجار وإعادة تنظيم مسارات الري الخاصة بها.

وشملت الحملات أيضا قرية الطود غرب، حيث تابعت الوحدة المحلية برئاسة إبراهيم عبد العال أعمال النظافة ورفع المخلفات والحشائش الضارة، والاهتمام بنظافة الطرق والشوارع وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

وعلى مستوى مدينة الطود، كثفت الوحدة المحلية برئاسة الشيخ حمادة بشاري حملات النظافة، حيث جرى تفريغ الحاويات ورفع الأتربة والمخلفات من الشارع الدائري أمام ديوان المركز، وتكثيف الأعمال بالشارع المؤدي إلى المدينة الشبابية، فضلا عن تنظيف الشوارع الجانبية ورفع المخلفات منها.

وتواصل رئاسة مركز ومدينة الطود تنفيذ حملاتها الميدانية بمختلف القرى والمدينة، لتحقيق الانضباط بالشارع، والحفاظ على الأراضي الزراعية، والارتقاء بمستوى النظافة والتجميل، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

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