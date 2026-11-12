وزير الكهرباء يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية لمتابعة تطور الأعمال واستعدادات استقبال الوقود النووي العام المقبل

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور شريف حلمى، رئيس مجلس ادارة هيئة المحطات النووية، والمهندس اليكسي كونونينكو نائب رئيس شركة اتوم ستروي اكسبورت مدير مشروع انشاء المحطة النووية بالضبعة، بمقر الوزارة بالعباسية،للوقوف على تطور الأعمال ومستجدات التنفيذ فى المشروع الاستراتيجي، ومتابعة مجريات تنفيذ خطة الحماية المادية والاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال العام المقبل، والتأكيد على الالتزام بالمخطط الزمني لانهاء أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والربط على الشبكة القومية للكهرباء

استعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع مجريات العمل داخل المشروع القومى، و سبل واجراءات تسريع تنفيذ المشروع فى اطار الخطة الزمنية والجداول المحددة لانهاء المراحل المختلفة، والتنسيق الوثيق بين القائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصرى والروسي، والتعاون المستمر بين الأطقم العاملة، والالتزام بمخطط العمل، فى ضوء استراتيجية الدولة للتحول الطاقي، واعتبار الطاقة النووية من أهم مكونات مزيج الطاقة وركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة، مؤكدا، ان مشروع المحطة النووية بالضبعة احد ثمار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا انطلاقا من عمق العلاقات المتميزة والممتدة بين الدولتين والتى تجلت في تنفيذ هذا المشروع العملاق فى اطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية

تابع الدكتور عصمت، تنفيذ الاجراءات والمتطلبات الأمنية والتأمينية للمحطة النووية، والبرامج التدريبية المتخصصة والإعداد التى تم تدريبها وكذلك التى يجرى اعدادها للحصول على الفرق التدريبية والاختبارات التى يتم اجتيازها، وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المشروع، وكذلك التوسع فى تصنيع بعض المهمات والمعدات محليا فى اطار استراتيجية توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي ، ودور أقسام التصنيع ، كاحد المنشآت الحيوية والمحورية في المشروع ، حيث يتم تصنيع أجزاء وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل، وهو من أهم المكونات التقنية والهندسية في مسار تنفيذ المشروع الوطني الاستراتيجي ، وكذلك التصنيع المحلي لبعض المكونات الرئيسية، وعلى رأسها الوصلات الخاصة بنظام التبريد التي يتم إنتاجها بالكامل محليا ، ومواصلة العمل على تعزيز المشاركة المحلية، والمشاركة الفعالة للعمالة المصرية التي تمثل حوالي 80% من إجمالي القوى العاملة ، وكذلك التعاون مع العديد من الجهات مثل الهيئة العربية للتصنيع فى اطار خطة توطين الصناعة والتوسع فى انتاج المهمات الكهربائية محليا

اكد الدكتور محمود عصمت ان اعمال التنفيذ فى مشروع المحطة النووية بالضبعة تجرى وفقا لما هو مخطط، موضحا المتابعة المستمرة والالتزام من كافة الأطراف القائمة على المشروع فى مصر وروسيا، وكذلك الشركات العالمية بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال والتوقيتات المحددة للانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة، موضحا ان مشروع المحطة النووية بالضبعة يعبر عن عمق العلاقات ومتانتها بين مصر وروسيا ويعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين مشيرا إلى الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة فى اطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء، واستراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء التى تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري