قطر و المملكة المتحدة تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء المملكة المتحدة آندي بيرنهام ، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

و استعرض الجانيان خلال اتصال هاتفي اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تقريب وجهات النظر ودفع المسار التفاوضي نحو اتفاق شامل بين جميع الأطراف المعنية يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويضمن حرية الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة.

ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن شكره وتقديره لأمير قطر على جهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر لحل الأزمة وخفض التصعيد الإقليمي.