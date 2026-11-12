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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: يجب التوصل لحل دائم وجذري لإنهاء المأساة الإنسانية فى القطاع

مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: يجب التوصل لحل دائم وجذري لإنهاء المأساة الإنسانية فى القطاع
مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: يجب التوصل لحل دائم وجذري لإنهاء المأساة الإنسانية فى القطاع
أ ش أ

أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، بسام زقوت، اليوم /الخميس/ أهمية التوصل لحل دائم وجذري لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال زقوت - في مداخلة خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" - :"إن القطاع الصحي المفترض أن يكون محميا بموجب القانون الدولي الإنساني، يتعرض لاستهدافات متكررة من قبل الاحتلال".

وأضاف أن "مجمع ناصر الطبي هو المستشفي الرئيسي الحكومي المتواجد فى المنطقة الإنسانية فى جنوب قطاع غزة ويقدم الخدمات لسكان القطاع لما يحتويه من إمكانيات متطورة فى القدرات التشخيصية أو الكوادر الطبية".

وأشار إلى أن المجمع تم استهدافه بصاروخ اخترق عدة طوابق وانفجر فى قسم الجراحة العامة واستشهد طبيب جراح إثر ذلك، مشددا أنه لا توجد قوانين عالمية تبرر قصف المستشفيات بتلك الوحشية.

وأوضح أن توقف أقسام هامة بالمجمع الطبي مثل الأشعة والجراحة عن العمل بمثابة "كارثة" على صعيد المستشفيات، بالإضافة إلى العامل النفسي للأطباء عندما يتأكدون أنهم غير محمين بموجب القانون الدولي، وعدم قدرتهم على الاستمرار فى العمل لما يمثله ذلك من تهديد علي حياتهم.

وقال مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، "إن هناك أزمة خانقة على قطاع غزة ونقص شديد فى الإمكانيات الطبية، وبالرغم من ذلك قمنا بتزويد وزارة الصحة بكل ما هو متوفر لدينا من محاليل، لأننا ندرك حجم الأزمة لجميع مقدمي الخدمات فيجب توفير أبسط الإمكانيات التي يحتاجها المستشفيات التى تعمل على مدار الساعة".

وتابع :"هناك ألفى طفل يعانون من مرض السكر ويحتاجون للأنسولين وبدونه حياتهم مهددة بالخطر، كما أن هناك تهديدات رئيسية تواجه سكان القطاع منها القدرة على الاستمرار ضمن انحسار الموارد مثل الوقود وزيوت مولدات الطاقة الكهربائية لتشغيل المستشفيات، وتدفق الموارد فى ظل الحصار المفروض علي المعابر لدخول جميع الاحتياجات، بالإضافة إلى التهديد الأمني عندما تصبح المستشفيات مكان غير محمي".

وطالب زقوت بوقف العدوان على قطاع غزة والذهاب لمسار الحل الدائم، لافتا إلى أن المعاناة المستمرة لمدة أربع سنوات تفاقم من صعوبة الأوضاع والمآساة تزداد سواء لتوفير المآوي والمأكل والملبس.

مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت إنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة القطاع الصحي المستشفي الرئيسي الحكومي

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