الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل أمن المعلومات وحماية البيانات داخل المؤسسات

أكد المهندس عمرو فاروق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جات ديف، أن التوسع المتسارع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي يفرض مرحلة جديدة من الاهتمام بأمن المعلومات وحماية البيانات، خاصة مع اعتماد المؤسسات والشركات بصورة متزايدة على الحلول الرقمية في إدارة أعمالها واتخاذ قراراتها.

وأوضح فاروق، خلال مؤتمر صحفى اليوم تم خلاله تقديم عرض تقديمي متخصص حول الذكاء الاصطناعي وأمن البيانات، أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير بيئات العمل ورفع كفاءة الأداء، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من الإمكانات المتقدمة للذكاء الاصطناعي والمحافظة على سرية المعلومات المؤسسية.

وأشار إلى أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يرتبط بعدد من الجوانب المهمة، تشمل آليات جمع البيانات، ومستويات التشفير، ومواقع تخزين المعلومات، والبيانات الوصفية المرتبطة بالمستخدمين، فضلًا عن طبيعة المعلومات التي يمكن استخدامها في تدريب النماذج الذكية.

واستعرض فاروق مجموعة من المؤشرات الدولية التي تناولت انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، موضحًا أن بعض الدراسات الواردة بالعرض تشير إلى استخدام 99% من المؤسسات الأوروبية لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما يعكس حجم التحول التكنولوجي الذي تشهده بيئات الأعمال.

كما تناول التحديات المرتبطة بتداول البيانات عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، مستعرضًا نماذج توضح اختلاف أنواع المعلومات التي تجمعها التطبيقات، وأهمية مراجعة سياسات الخصوصية وشروط الاستخدام قبل الاعتماد عليها في العمليات المؤسسية.

وأكد أن حماية البيانات لم تعد مسؤولية الإدارات التقنية وحدها، وإنما أصبحت جزءًا من منظومة الإدارة الحديثة والحوكمة الرقمية، بما يستدعي رفع الوعي التكنولوجي لدى العاملين وتطوير السياسات الداخلية المنظمة لاستخدام التطبيقات الذكية.

وشدد على أهمية التوسع في تطبيق معايير الأمن السيبراني، وتعزيز آليات التحكم في الوصول إلى المعلومات، وتبني حلول تقنية تتيح للمؤسسات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومنظمة.

واختتم فاروق بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تناميًا في أهمية الحلول المتخصصة لحماية المعلومات، بالتوازي مع زيادة الاستثمارات في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يدعم قدرة الشركات على الابتكار وتحسين الإنتاجية وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية.