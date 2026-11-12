53.8 مليار جنيه إجمالي التحصيل بشركة القناة لتوزيع الكهرباء

اعتمدت الشركة القابضة لكهرباء مصر ميزانية شركة القناة لتوزيع الكهرباء الميزانية عن العام المالي 2025_2026.

وكشفت مؤشرات أداء شركة القناة توزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامي ابو وردة ،وصول إجمالي عدد المشتركين إلى نحو 5.7 مليون مشترك.

فيما بلغت إجمالي قيمة الطاقة المشتراة والمنتجة 33.6 مليار كيلووات ساعة، مقابل 30 مليار كيلووات ساعة من الطاقة المباعة، بنسبة فقد إجمالية معلنة بلغت 10.6%.

33.6 مليار كيلووات ساعة حجم الطاقة المشتراة والمنتجة

وأظهرت البيانات أن متوسط سعر شراء الكيلووات ساعة بلغ 207 قروش، مقابل متوسط سعر بيع قدره 179.1 قرش، فيما سجلت كمية الطاقة المفقودة نحو 3.6 مليار كيلووات ساعة.

وبلغ عدد المشتركين بنظام العدادات الميكانيكية نحو 2.9 مليون مشترك، مقابل 2.7 مليون مشترك بنظام العدادات مسبقة الدفع.

53.8 مليار جنيه إجمالي قيمة التحصيل

وعلى مستوى المؤشرات المالية، سجلت إجمالي قيمة الإصدار نحو 55 مليار جنيه، بمتوسط إصدار شهري بلغ 4.6 مليار جنيه، فيما وصلت إجمالي قيمة التحصيل إلى 53.8 مليار جنيه، بنسبة تحصيل معلنة بلغت 97.7% من إجمالي الإصدار.

وبلغ إجمالي إصدار القطاع المنزلي والتجاري 16.7 مليار جنيه، مع تسجيل نسبة تحصيل بلغت 100.4%، بينما وصل إصدار القطاع الخاص والاستثماري إلى 26.8 مليار جنيه، بنسبة تحصيل بلغت 100.6%.

8.7 مليار جنيه مديونيات مياه الشرب والدفاع

وأوضحت المؤشرات أن مديونيات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بلغت 4.4 مليار جنيه، فيما سجلت مديونيات قطاع الدفاع نحو 4.3 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمواجهة سرقات التيار الكهربائي، بلغت القيمة الإجمالية لمحاضر الضبطية القضائية المحررة نحو 1.3 مليار جنيه، مقابل تحصيل 600 مليون جنيه من قيمة هذه المحاضر.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، سجلت إجمالي الإيرادات نحو 79.563 مليار جنيه، مقابل مصروفات بلغت 79.716 مليار جنيه، لينتهي العام بعجز قدره 153 مليون جنيه.

وبلغت قيمة ما تم سداده من الحصة المستحقة 43.6 مليار جنيه، بنسبة سداد 100% وفقًا للمؤشرات المعلنة.

كما سجلت الخطة الاستثمارية نحو 1.811 مليار جنيه، وبلغ رصيد النقدية 4.9 مليار جنيه، فيما وصل رصيد المخزون إلى 3.8 مليار جنيه، وبلغت إيرادات المقايسات نحو 5.6 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالأحمال، سجل الحمل الأقصى 5530 ميجاوات خلال فترة التقرير.