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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة الأقصر تشارك في ورشة عمل لبحث آليات تمكين المرأة

رئيس جامعة الأقصر تشارك في ورشة عمل لتبادل الخبرات بالمجلس القومي للمرأة لمناقشة آليات تمكين المرأة تكنولوجيًا واقتصاديًا
رئيس جامعة الأقصر تشارك في ورشة عمل لتبادل الخبرات بالمجلس القومي للمرأة لمناقشة آليات تمكين المرأة تكنولوجيًا واقتصاديًا
شمس يونس

شاركت  الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر، في ورشة عمل لتبادل الخبرات عقدت بالمجلس القومي للمرأة، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية شملت التكنولوجيا وتمكين المرأة، والتمكين الاقتصادي وسوق العمل، والمرأة في المناصب القيادية وصنع القرار، إلى جانب دور الإعلام في تشكيل الصورة الذهنية للمرأة.

وتناول الدكتور عبد الجواد محمود، مستشار وزير البيئة السابق، خلال الورشة، أهمية توظيف التكنولوجيا في حماية المرأة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا، مع طرح أفكار لمشروعات ومنصات رقمية قابلة للتطبيق، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المرأة للاستفادة من التطور التكنولوجي وتحسين فرصها المهنية والاقتصادية.

كما ناقشت الورشة التحديات التي تواجه المرأة في الانتقال من مرحلة التدريب إلى الحصول على فرص عمل حقيقية أو إقامة مشروعات خاصة، وسبل تحقيق التكامل بين التدريب والتمويل وفرص التشغيل، بما يضمن تحويل البرامج التدريبية إلى فرص اقتصادية ملموسة.

وتطرقت المناقشات إلى آليات إعداد وتأهيل القيادات النسائية للوصول إلى المناصب القيادية والمشاركة الفعالة في صنع القرار، فضلًا عن أهمية تطوير الخطاب الإعلامي وتغيير الصور النمطية عن المرأة، بما يسهم في إبراز قدراتها وإنجازاتها ودورها في مختلف المجالات.

واختتمت الورشة بطرح مجموعة من الأفكار والمبادرات العملية القابلة للتنفيذ، لدعم جهود تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وترسيخ دورها كشريك أساسي في بناء المجتمع وصناعة المستقبل.

وتأتي مشاركة رئيس جامعة الأقصر في إطار التعاون والتكامل بين الجامعة والمجلس القومي للمرأة، وحرصهما على دعم قضايا المرأة، وتعزيز بناء قدراتها، وتوسيع مشاركتها في مختلف المجالات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التمكين الشامل للمرأة.

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