نزل 77 قرشًا.. الدولار في البنوك الآن

تراجع سعر الدولار في تعاملات مساء اليوم الخميس 12-11-2026 علي مستوى البنوك العاملة مصر.

الدولار يتراجع

وفقد سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة تبلغ 77 قرشًا منذ مطلع الأسبوع الجاري.

الجنيه يرتفع

وارتفعت قيمة الجنيه في مواجهة الدولار مقدار 0.014% منذ مطلع الأسبوع الجاري.

الدولار في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.38 جنيه للشراء و 53.48 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل سعر أقل دولار 53.34 جنيه للشراء و 53.44 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر ثاني أقل دولار 53.35 جنيه للشراء و 53.45 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان، فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.37 جنيه للشراء و 53.47 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، قطر الوطيني QNB".

الدولار في أغلب البنوك

بلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 53.39 جنيه للشراء و 53.49 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC،المصرف المتحد، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المصري الخليجي، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري،قناة السويس، البركة".

وسجل سعر الدولار 53.4 جنيه للشراء و53.6 جنيه للبيع في بنكي " الأهلي الكويتي، سايب".

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار 53.52 جنيه للشراء و 53.62 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 53.5 جنيه للشراء و 53.6 جنيه للبيع في بنك نكست.