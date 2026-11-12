التأمين الصحي الشامل.. جراحات دقيقة بملايين الجنيهات والمساهمة رمزية من المرضى

من جراحات الشريان الأورطي إلى تحفيز المخ وزراعة الأعضاء، أتاحت منظومة التأمين الصحي الشامل تدخلات طبية مرتفعة التكلفة مقابل مساهمات مالية محدودة من المرضى، وصلت إلى 400 جنيه فقط لإجراء جراحة تبلغ تكلفتها خارج المنظومة مليون جنيه، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات للتوسع في تطبيق المنظومة من خلال المرحلة الثانية، المقرر تنفيذها خلال الفترة من 2025 إلى 2030، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل.

وخلال 7 سنوات من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وفق بيان سابق لوزارة الصحة، استفاد أكثر من 6 ملايين مواطن من الخدمات الطبية المقدمة عبر الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى، وهي بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، إذ شملت الخدمات المقدمة تدخلات جراحية متقدمة وعمليات مرتفعة التكلفة، إلى جانب خدمات الرعاية الصحية المختلفة.

جراحات بملايين الجنيهات.. ومساهمات رمزية من المرضى

وعلى مستوى التدخلات الطبية مرتفعة التكلفة، شهدت محافظة جنوب سيناء في نوفمبر 2024 نجاح أول عملية لعلاج تمدد الشريان الأورطي باستخدام الدعامة المغطاة بتقنية «EVAR»، داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، لسيدة عجوز كانت تعاني تمددًا بالشريان الأورطي، مع ارتفاع احتمالية انفجاره إلى أكثر من 80%.

واستدعت الحالة إجراء تدخل جراحي لإصلاح تمدد الشريان الأورطي البطني باستخدام الدعامة المغطاة، وهي عملية تصل تكلفتها خارج منظومة التأمين الصحي الشامل إلى مليون جنيه، بينما اقتصرت مساهمة المريضة على 400 جنيه فقط.

وشملت العمليات المتقدمة كذلك إجراء جراحة لتركيب جهاز تحفيز عميق للمخ باستخدام تقنية «الستريوتاكسي»، لعلاج حالة شلل رعاش غير مستجيبة للعلاج، بتكلفة بلغت مليونًا و545 ألفًا و900 جنيه، في حين لم يتحمل المريض سوى 515 جنيهًا فقط.

وامتدت التدخلات مرتفعة التكلفة إلى عمليات زراعة الأعضاء، إذ شهدت المنظومة إجراء زراعة كبد لعلاج حالات الفشل الكبدي الحاد ومتلازمة ويلسون، بتكلفة بلغت نحو 623 ألف جنيه.

وفي محافظة الإسماعيلية، شهد شهر نوفمبر 2025 إجراء عملية زراعة قوقعة لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، كانت تعاني ضعف سمع حسيًا عصبيًا عميقًا بالأذنين نتيجة عيب خلقي، ولم تستفد من السماعات الطبية التقليدية.

وبدأت رحلة علاج الطفلة من طبيب الأسرة بالوحدة الصحية التابعة لها، قبل تحويلها إلى استشاري السمعيات وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، التي انتهت إلى حاجتها لزراعة قوقعة، بتكلفة تجاوزت 750 ألف جنيه، بينما بلغت مساهمتها 482 جنيهًا فقط.

وفي أسوان، أتاحت المنظومة إجراء عملية زرع نخاع لمريض يبلغ من العمر 57 عامًا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، وهي من العمليات مرتفعة التكلفة وقد تصل إلى 500 ألف جنيه، إلا أن المستفيد لم يتحمل أي أعباء مالية مقابل إجرائها.

كما شملت التدخلات الطبية إجراء زراعة نخاع ذاتي لعلاج حالات الأورام الليمفاوية المنتكسة والمتحورة، بتكلفة بلغت نحو 570 ألفًا و20 جنيهًا، إلى جانب عمليات القلب المفتوح وزراعة الكلى للحالات المصابة بالفشل الكلوي.

المرحلة الثانية.. التوسع في 5 محافظات جديدة حتى 2030



تتواصل الاستعدادات للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال المرحلة الثانية، التي يمتد جدولها الزمني من عام 2025 حتى 2030، وتشمل محافظات المنيا وشمال سيناء ومطروح وكفر الشيخ ودمياط، مع النظر في إدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخطة.

وتتضمن الاستعدادات إعداد التخطيط الصحي للمحافظات المستهدفة، وتحديد الاحتياجات الصحية لكل محافظة وأعداد الأسرة المتوقع دخولها الخدمة، وفقًا للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.

وتأتي محافظة المنيا في مقدمة المحافظات المستهدفة بالمرحلة الثانية، ويبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين مواطن، ما يُنتظر أن يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من خدمات المنظومة عند بدء تطبيقها بالمحافظة.

وشملت التجهيزات بالمحافظة بحث جاهزية 10 مستشفيات لنقل تبعيتها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب الانتهاء من تجهيز 60 منشأة للرعاية الأولية، تضم 49 وحدة صحية و11 مركزًا طبيًا، تستهدف خدمة مليون و283 ألف نسمة، فضلًا عن اعتماد 29 منشأة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتفعيل التحول الرقمي في 15 منشأة صحية.