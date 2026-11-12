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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عمليات التجارة البحرية البريطانية: تعرض ناقلة لهجوم في مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
أ ش أ

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، أن ناقلة تعرضت للاستهداف بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأضافت الهيئة، في تحذير محدث عبر منصة /اكس/ للتواصل الاجتماعي، أنها تلقت تأكيدًا بتعرض الناقلة لمقذوف لم تُحدد طبيعته خلال مرورها بالممر المائي الاستراتيجي، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يتعرضوا لأذى.

وأعادت الهيئة تصنيف الحادث باعتباره «هجومًا» عقب تأكيد الواقعة، دون أن تحدد اسم الناقلة أو علم الدولة التي ترفعها أو الجهة المالكة لها، كما لم تكشف عن موقع الحادث أو مصدر المقذوف.

عمليات التجارة البحرية البريطانية ناقلة للاستهداف مضيق هرمز

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