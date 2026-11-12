أيمن منصور : الأهلي استغنى عني بعد إصابتي وكنت حزينًا بسبب رحيلي

كشف أيمن منصور، نجم نادي الزمالك السابق، عن كواليس بداياته في كرة القدم داخل النادي الأهلي، وتفاصيل رحيله عن القلعة الحمراء عقب تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته مع قطاع الناشئين.

وقال أيمن منصور، خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد مصر مودرن» الذي يقدمه الإعلامي عبدالرحمن طارق عبر قناة Modern MTI TV: «بدأت مشواري في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتم تصعيدي للفريق الأول، وكان الفريق وقتها يضم مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم محمود الخطيب وعلاء ميهوب ومجدي عبدالغني».

وأضاف: «خلال مشاركتي في إحدى مباريات قطاع الناشئين، تعرضت لإصابة بقطع في الرباط الخارجي، وفوجئت بقرار الأهلي الاستغناء عني عقب الإصابة، وهو ما تسبب في حزني الشديد».

وتابع: «بعد رحيلي عن الأهلي، انتقلت إلى النادي الإسماعيلي مع الكابتن شحتة، لكنني رحلت عن الفريق بعد رحيله، وانتقلت بعدها إلى نادي السكة الحديد».

واختتم أيمن منصور تصريحاته مؤكدًا أن قرار رحيله عن الأهلي كان من أصعب المواقف التي تعرض لها في بداية مشواره الكروي، وأنه شعر بحزن شديد بسبب الاستغناء عنه عقب الإصابة.