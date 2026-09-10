أيمن منصور يكشف تفاصيل أزمته الصحية ويوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك

وجه أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، رسالة شكر وتقدير لكل من حرص على تهنئته بعيد ميلاده، مؤكدًا أن الكلمات الجميلة التي تلقاها من الجماهير ومحبيه أسعدته كثيرًا.

وقال أيمن منصور، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، إنه مر خلال الفترة الماضية بظروف صحية صعبة، ويخضع حاليًا لفترة تأهيل من أجل استعادة عافيته والعودة بشكل أفضل.

وطلب نجم الزمالك السابق من جماهير القلعة البيضاء ومحبيه مواصلة الدعاء له خلال فترة التأهيل، مؤكدًا أن حالته الصحية أصبحت أفضل خلال الوقت الحالي، ووجه الشكر لكل من سأل عنه وحرص على الاطمئنان عليه.

وقال منصور: «أشكر الجميع على تهنئتي بعيد ميلادي، أسعدتموني بالكلمات الجميلة، ومررت بظروف صحية صعبة وأخضع لفترة تأهيل، وأطلب من الجماهير الدعاء، وأنا الحمد لله حاليًا أفضل».