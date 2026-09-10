ترامب يعد بدفع 5 آلاف دولار لكل بالغ إذا فاز الجمهوريون بالانتخابات



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال المؤتمر الجمهوري للانتخابات النصفية في مدينة دالاس بولاية تكساس، أنه سيصدر ما وصفه بـ«توزيعات ترامب» بقيمة 5 آلاف دولار لكل مواطن أمريكي بالغ، إذا نجح الجمهوريون في الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ في انتخابات نوفمبر المقبل.



وقال ترامب إن هذه التوزيعات تأتي نتيجة ما وصفه بـ«القوة والنجاح الاقتصادي» للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الشرط الوحيد الذي وضعه هو أن يُنفق مبلغ الـ5 آلاف دولار داخل الولايات المتحدة. ولم يقدم خلال خطابه تفاصيل بشأن آلية صرف الأموال أو الجدول الزمني للتنفيذ.





وتشير تقديرات رويترز إلى أن تطبيق المقترح على نحو 270 مليون بالغ أمريكي سيعني تكلفة تقارب 1.35 تريليون دولار، ما يفتح تساؤلات كبيرة حول مصادر التمويل وإمكانية تنفيذ البرنامج. كما نقلت أسوشيتد برس عن منتقدين أن التكلفة ستكون ضخمة مقارنة بالعجز السنوي والمستوى المرتفع للدين الأمريكي.

ويأتي إعلان ترامب في وقت يسعى فيه الجمهوريون للحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي، ولذلك يُنظر إلى التعهد باعتباره رسالة انتخابية واقتصادية مباشرة للناخبين، خصوصاً مع تصاعد الضغوط المتعلقة بتكاليف المعيشة.