ميركاتو الأهلي.. خريطة صفقات عموتة في يناير وموقف مفاجئ من طارق علاء وكباكا.. هل تتم صفقة تبادلية مع زد؟

تتجه إدارة النادي الأهلي نحو إعادة ترتيب أوراق الفريق الأول لكرة القدم قبل فتح باب الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة في معالجة بعض الثغرات داخل قائمة الفريق والتركيز على تدعيم المراكز التي تحتاج إلى حلول إضافية بدلًا من الدخول في تعاقدات جديدة لا تمثل إضافة حقيقية للفريق.

وبدأت ملامح خطة الأهلي في ميركاتو يناير تتضح تدريجيًا بعدما حددت إدارة الكرة أولوياتها الفنية بالتنسيق مع الجهاز الفني لتتركز التحركات بصورة أساسية على تدعيم خط الدفاع ومركز لاعب الوسط المدافع مع استمرار دراسة إمكانية التعاقد مع جناح جديد وفقًا للخيارات المتاحة في سوق الانتقالات.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه التكهنات بشأن تحركات الأهلي المرتقبة ارتبط اسم طارق علاء الظهير الأيمن لفريق زد بإمكانية الانتقال إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية ضمن صفقة تبادلية محتملة تتضمن خروج أحد لاعبي الأهلي إلى الفريق المنافس على سبيل الإعارة.

لكن مصادر داخل النادي الأهلي حسمت الجدل بشأن هذه الأنباء مؤكدة عدم وجود أي تحركات رسمية أو غير رسمية للتعاقد مع اللاعب وأن مركز الظهير الأيمن لا يأتي ضمن قائمة الأولويات الحالية للجهاز الفني.

الأهلي يرفض الميركاتو العشوائي.. الدفاع والوسط في المقدمة

تضع إدارة الأهلي تدعيم الخط الخلفي على رأس أولوياتها خلال فترة الانتقالات الشتوية في ظل الحاجة إلى توفير خيارات إضافية في مركز قلب الدفاع بما يمنح الجهاز الفني مرونة أكبر في التعامل مع ضغط المباريات والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

ويأتي مركز لاعب الوسط المدافع ضمن الملفات التي تحظى باهتمام كبير داخل القلعة الحمراء إذ تسعى الإدارة إلى توفير عنصر يمتلك القدرات الدفاعية اللازمة ويساعد على تحقيق التوازن بين الواجبات الدفاعية والمساندة الهجومية بما يتناسب مع طريقة اللعب التي يعتمد عليها عموتة.

ولا تقتصر حسابات الأهلي على هذين المركزين فقط حيث تدرس إدارة الكرة إمكانية التعاقد مع جناح جديد حال ظهور فرصة مناسبة تتوافق مع المتطلبات الفنية والمالية للنادي إلا أن هذا الملف لم يصل حتى الآن إلى مرحلة اتخاذ قرار نهائي بشأن الصفقة المنتظرة.

وتعكس هذه التحركات رغبة الأهلي في التعامل مع الميركاتو الشتوي وفقًا لاحتياجات محددة بعيدًا عن سياسة التعاقدات الكثيرة إذ تفضل الإدارة استقدام عناصر قادرة على تقديم الإضافة المباشرة بدلًا من زيادة عدد اللاعبين داخل القائمة دون وجود ضرورة فنية واضحة.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع طارق علاء

وفي ظل الحديث عن رغبة الأهلي في تدعيم مركز الظهير الأيمن تردد اسم طارق علاء لاعب فريق زد باعتباره أحد الخيارات المطروحة على طاولة إدارة الكرة مع تداول أنباء عن إمكانية انتقاله إلى القلعة الحمراء خلال يناير المقبل.

وربطت بعض التقارير بين الصفقة المحتملة وإمكانية دخول الناديين في اتفاق تبادلي ينتقل بموجبه أحد لاعبي الأهلي إلى زد على سبيل الإعارة مقابل حصول الفريق الأحمر على خدمات الظهير الأيمن.

لكن مصدرًا داخل الأهلي نفى وجود أي مفاوضات لضم طارق علاء مؤكدًا أن إدارة الكرة لم تتواصل مع مسؤولي زد سواء بصورة رسمية أو غير رسمية للاستفسار عن موقف اللاعب أو بحث إمكانية التعاقد معه.

وأوضح المصدر أن مركز الظهير الأيمن لا يمثل أولوية بالنسبة للجهاز الفني في الوقت الحالي وهو ما يجعل الحديث عن تحرك الأهلي لضم لاعب جديد في هذا المركز بعيدًا عن الحسابات الحالية للنادي.

ويأتي هذا الموقف ليؤكد أن إدارة الأهلي لا تتعامل مع سوق الانتقالات بناءً على أسماء اللاعبين المتاحة فقط وإنما وفقًا لاحتياجات الفريق الفعلية وهو ما يفسر تركيزها على مركزي قلب الدفاع والوسط المدافع خلال المرحلة المقبلة.

كباكا على رادار زد.. والأهلي ينتظر العرض الرسمي

وعلى الجانب الآخر يبرز اسم أحمد خالد كباكا ضمن الملفات المرتبطة بالعلاقة بين الأهلي وزد بعدما أبدى الأخير اهتمامًا بالحصول على خدمات لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات المقبلة على سبيل الإعارة.

وتدرك إدارة الأهلي رغبة نادي زد في استعارة اللاعب في إطار سعي الأخير للاستفادة من إمكاناته ومنحه فرصة أكبر للمشاركة والحصول على دقائق لعب منتظمة إلا أن الملف لم يشهد حتى الآن أي خطوات رسمية بين الطرفين.

وبحسب المصدر لم يصل إلى إدارة الأهلي عرض رسمي من نادي زد لضم كباكا كما لم تبدأ مفاوضات مباشرة لمناقشة تفاصيل الإعارة أو مدتها أو الشروط المالية المرتبطة بها.

وبالتالي لا يزال مستقبل اللاعب مفتوحًا أمام جميع الاحتمالات في انتظار تحرك رسمي من جانب زد تستطيع إدارة الأهلي من خلاله دراسة العرض وتحديد مدى ملاءمته لمصلحة اللاعب والنادي.

ولا يرتبط هذا الملف حتى الآن بصفقة طارق علاء إذ لا توجد مفاوضات بشأن اتفاق تبادلي بين الناديين رغم الربط الذي ظهر في بعض الأنباء المتداولة خلال الفترة الأخيرة.