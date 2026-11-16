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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شحنة أسلحة لحزب الله قادمة من سوريا

غارات الاحتلال
غارات الاحتلال
محمد على

أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين 16 نوفمبر، أن سلاح الجو شنّ غارة جوية الليلة الماضية استهدفت شحنة أسلحة ووسائل قتالية في منطقة جنتا الحدودية بين سوريا ولبنان.

حول تفاصيل الإعلان العسكري الإسرائيلي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي الغارة ليل الأحد صباح الإثنين في منطقة جنتا الواقعة في البقاع اللبناني بمحاذاة الحدود السورية.

زعمت  المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيلا واوية، عبر منصة «إكس» أن الشحنة كانت قادمة من سوريا ومخصصة لـ حزب الله بهدف تعزيز قدراته العملياتية لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.


أشار البيان العسكري عبر الحساب الرسمي لـ الجيش الإسرائيلي إلى أن منطقة جنتا استُخدمت سابقاً كمعبر لتهريب الأسلحة. 
واتهم الجيش الحزب بمواصلة نقل المعدات العسكرية وتحريك عناصره في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار والتفاهمات القائمة.
 

و شدد الجيش الإسرائيلي على أنه سيواصل انتشاره وعملياته لإزالة التهديدات الأمنية مع تأكيده الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

الاحتلال إسرائيل سوريا لبنان

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