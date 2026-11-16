ضبابية مسار الحرب الأمريكية الإيرانية تزيد الضغوط على الروبية الهندية والسندات

تواجه الروبية الهندية والسندات الحكومية ضغوطا متزايدة خلال الأسبوع الجاري، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار الحرب الأمريكية الإيرانية واحتمالات التوصل إلى اتفاق لإنهائها، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وأسعار النفط، وتصاعد التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية والهندية.

وذكرت مذكرة بحثية صادرة عن مجموعة "آي إن جي" (ING Group)، إحدى أبرز المؤسسات المصرفية الأوروبية ذات النشاط العالمي، أن تحركات الروبية الهندية ستظل مرتبطة بتطورات تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الأسهم المحلية، التي شهدت انتعاشًا خلال نوفمبر الجاري، رغم ارتفاع عوائد السندات وأسعار الطاقة والتوقعات بتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وأغلقت الروبية تعاملات الأسبوع الماضي عند 94.24 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضة بنسبة 0.4% على أساس أسبوعي، بعدما تعثر تعافيها بفعل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وأسعار النفط.

وزادت التطورات الجيوسياسية من حالة القلق في الأسواق، بعدما أعلنت البحرين، خلال عطلة نهاية الأسبوع، اعتراض وتدمير عدة هجمات جوية إيرانية، فيما أعلنت طهران استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في المملكة الخليجية.

وتترقب الأسواق صدور محضر أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء المقبل، بحثًا عن مؤشرات بشأن تقييم صانعي السياسة النقدية لمخاطر التضخم وتوجهاتهم المستقبلية بشأن أسعار الفائدة.

وأشارت مجموعة "آي إن جي"، في مذكرتها، إلى أن الأسواق المالية أعادت تسعير توقعاتها لمسار السياسة النقدية الأمريكية بوتيرة سريعة، عقب التصريحات المتشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وصدور بيانات التضخم الأساسي التي تجاوزت التوقعات، مرجحة رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر القادم، مع محدودية احتمالات زيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

وفي الهند، تتجه الأنظار إلى بيانات تضخم أسعار الجملة لشهر أكتوبر، المقرر صدورها اليوم الاثنين، بعد أن تجاوز تضخم أسعار المستهلكين الحد الأعلى للنطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الهندي، البالغ 6%.

وقال كريشنا بهيمافارابو خبير اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة "ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت"، إن تجاوز التضخم التوقعات لم يكن مفاجئًا، في ظل مخاطر حدوث ظاهرة "إل نينيو" قوية وارتفاع أسعار النفط العالمية، ما أسهم في زيادة الضغوط التضخمية بصورة ملحوظة.

وأضاف أن التوقعات خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة لا تحمل مؤشرات مطمئنة، مشيرًا إلى أن دورة التشديد النقدي العالمية، واستمرار المخاطر الجيوسياسية التي تهدد أسواق الطاقة، إلى جانب التقلبات في موسم الأمطار الموسمية بالهند، كلها عوامل تستدعي استجابة مبكرة من بنك الاحتياطي الهندي.

وعلى صعيد سوق السندات، من المتوقع أن تظل السندات الحكومية الهندية تحت ضغط عمليات البيع خلال الأسبوع الجاري، امتدادًا لخسائر الأسبوع الماضي، في ظل مخاوف المستثمرين من استمرار ارتفاع التضخم وتداعياته على قرارات السياسة النقدية لكل من بنك الاحتياطي الهندي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ويتوقع المتعاملون أن يتحرك العائد على السندات الحكومية الهندية القياسية لأجل 10 سنوات في نطاق يتراوح بين 7.22% و7.37%، بعدما ارتفع بمقدار 12 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي إلى 7.3079%، منهياً بذلك موجة تراجع استمرت أسبوعين متتاليين، ومبددًا نصف المكاسب التي حققها خلال الأسبوع الأول من نوفمبر.

ومن المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الهندي قراره بشأن أسعار الفائدة في 4 ديسمبر القادم، على أن يعقبه قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 9 ديسمبر.

وفي الوقت الراهن، ترجح التوقعات الأساسية رفع كل من البنكين أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلا أن احتمالات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على زيادة أكبر ستظل مصدرًا للضغوط على أسواق السندات.