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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان «حقوق الطفل في الإسلام»

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة
عبد الرحمن محمد

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع المساجد بعنوان «حقوق الطفل في الإسلام»، وذلك ضمن الإصدار الحادي والثمانين من سلسلة «زاد الأئمة والخطباء»، بهدف ترسيخ الحقوق الشرعية للطفل وتعزيز الوعي المجتمعي بمسؤولية رعايته وتربيته وحمايته.

وقالت الوزارة إن الخطبة تستهدف التأكيد على أهمية تكامل الأدوار الأسرية والمجتمعية والوطنية في رعاية الأطفال، والعمل على توفير بيئة آمنة تساعد على تنشئتهم بصورة سليمة، بما يسهم في بناء الإنسان والنهوض بالطفولة.

وأضافت أن المنهج الإسلامي أولى الطفولة عناية كبيرة، ووضع منظومة متكاملة من الحقوق التي تكفل للطفل الحماية والرعاية، بدءًا من حفظ حياته وصيانة نسبه، مرورًا بحسن تسميته وتوفير الرضاعة والرعاية اللازمة له، وصولًا إلى تنشئته على القيم الدينية والأخلاقية السليمة.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن موضوع الخطبة يتناول التأصيل الشرعي والمقاصدي لحقوق الطفل قبل الميلاد وبعده، مستندًا إلى النصوص القرآنية والسنة النبوية التي تحرم الاعتداء على حياة الأطفال، وتؤكد مسؤولية الوالدين والمجتمع عن رعايتهم والقيام بمصالحهم.

كما يتناول التعامل النبوي مع الأطفال، وأسس البناء الإيماني والأخلاقي والتربوي، والحقوق التعليمية والمعرفية، إلى جانب الرعاية الصحية والنفسية والضمان المالي والاجتماعي، مع إبراز مسؤولية المجتمع في مواجهة التحديات المعاصرة التي تهدد الطفولة.

وأكدت الوزارة أن الخطبة تسعى إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل باعتبارها مسؤولية مشتركة، وترسيخ قيم الرحمة والعدل وحسن التربية، وتفعيل دور الأسرة والمؤسسات المجتمعية في إعداد أجيال قادرة على الإسهام في بناء المجتمع وتحقيق استقراره.

الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة سلسلة «زاد الأئمة والخطباء» التعامل النبوي مع الأطفال حقوق الطفل الشرعية

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