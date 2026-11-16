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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تنظم 625 ندوة بالمديريات الحدودية لتعزيز التعايش ومواجهة التطرف

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تطلق وزارة الأوقاف حملة توعوية موسعة في المحافظات الحدودية، من خلال تنظيم 625 ندوة علمية تستهدف ترسيخ ثقافة التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار المجتمعي والدولي، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» الهادفة إلى مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة.

وتُعقد الندوات يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، عقب صلاة العشاء، بمشاركة مديريات الأوقاف في 6 محافظات حدودية، في إطار تحركات الوزارة لتوسيع نطاق أنشطتها الدعوية والتثقيفية، وتعزيز قيم التسامح والحوار وقبول الآخر بين أفراد المجتمع.

625 ندوة في 6 محافظات حدودية

تشمل خطة وزارة الأوقاف تنظيم الندوات بمديريات البحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء والسويس، تحت عنوان «التعايش السلمي ودوره في تحقيق الاستقرار المجتمعي والدولي».

وتركز اللقاءات على توضيح أثر التعايش السلمي في دعم استقرار المجتمعات، وبناء علاقات إنسانية تقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم، بما يعزز قدرة المجتمع على مواجهة الأفكار التي تهدد وحدته وتماسكه.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج الندوات العلمية الذي تنفذه الوزارة للوصول إلى شرائح مجتمعية متنوعة، مع الاهتمام بالشباب، وتوظيف المساجد والأنشطة الدعوية المنظمة في نشر الوعي الديني والفكري.

«صحح مفاهيمك» لمواجهة التطرف وترسيخ الوسطية

تندرج الندوات ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، التي تستهدف تفنيد الأفكار المتطرفة وتصحيح التصورات الخاطئة المرتبطة بالدين، إلى جانب مواجهة التطرف الفكري والتطرف اللاديني المرتبط بتراجع القيم والأخلاق داخل المجتمع.

وتسعى المبادرة إلى نشر الفهم الصحيح لتعاليم الدين، وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال، وإرساء ثقافة الحوار والتسامح، بما يحصن المجتمع من الأفكار الهدامة ويساعد على حماية استقراره وتماسكه.

بناء الشخصية المصرية وتعظيم قيمة العلم والإبداع

وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة الأوقاف التي تستهدف مواجهة الإرهاب والتطرف بمختلف صوره، والتصدي لتراجع القيم الأخلاقية، والعمل على بناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية صحيحة.

كما تركز الاستراتيجية على تفعيل دور المساجد في تشكيل وعي الشباب ومختلف فئات المجتمع، وتعزيز مكانة العلم والاكتشاف والاختراع والإبداع، وتنمية الرغبة في المعرفة والتعلم، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإسهام في بناء الحضارة ودعم مسارات التنمية والاستقرار.

وتواصل وزارة الأوقاف تنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية لتعزيز الوعي الديني السليم، وترسيخ المبادئ الأخلاقية والإنسانية، ودعم ثقافة التعايش السلمي باعتبارها عنصرًا أساسيًا في استقرار المجتمعات وتقدمها.

وزارة الأوقاف التعايش السلمي المحافظات الحدودية الفكر المتطرف صحح مفاهيمك الاستقرار المجتمعي

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