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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقارير: انتخاب أحمد الطيبي نائبا لرئيس الكنيست الإسرائيلي

أحمد الطيبي
أحمد الطيبي
إلهام عبد العزيز

أفادت تقارير اليوم أنه تم انتخاب رئيس قائمة الكتلة المشتركة أحمد الطيبي نائبا لرئيس الكنيست الإسرائيلي.

وهاجم إعلام عبري قرار انتخاب أحمد الطيبي نائبًا لرئيس الكنيست، معتبرًا أن ذلك يمثل تسليم الكنيست الإسرائيلي إلى العدو، مشيرًا إلى أن ممثلي أفيجدور ليبرمان ونفتالي بينيت وجادي أيزنكوت في اللجنة المنظمة للكنيست سيصوتون لصالح تعيينه.

في سياق متصل، وافقت اللجنة المنظمة للكنيست على تعيين رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيجدور ليبرمان، رئيسًا للجنة الشئون الخارجية والأمن التابعة للكنيست، حيث أيد القرار ثمانية أعضاء في الكنيست دون أي أصوات معارضة.


وعقب تعيينه، سارع ليبرمان إلى استدعاء رؤساء الأجهزة الأمنية، وقال: أطلب توجيه إخطارات إلى رئيس الأركان، ورئيس جهاز الموساد، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، والمفوض العام للشرطة. هناك فجوات كبيرة للغاية بين الشرطة وجهاز الشاباك، وهي فجوات غير مقبولة فيما يتعلق بمسألة التدخل الأجنبي في الانتخابات.
 

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