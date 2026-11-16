رئيس كوريا الجنوبية يبدأ جولة دبلوماسية تستغرق 4 أيام في منطقة جنوب شرق آسيا

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بدأ رئيس كوريا الجنوبية ، لي جيه ميونج ، اليوم /الاثنين/ جولة دبلوماسية تستغرق أربعة أيام في منطقة جنوب شرق آسيا، استهلها بزيارة الفلبين لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) أنه من المقرر أن يحضر لي قمة "آسيان-كوريا الجنوبية"، حيث سيستعرض التقدم المحرز في تنفيذ رؤية "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي طرحها العام الماضي، كما سيناقش سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وعقب ذلك، سيعقد لي قمة مع قادة خمس دول تقع على طول نهر ميكونج، لمناقشة التعاون الثنائي في مجال المعادن الحيوية، والجهود المشتركة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وعلى هامش هاتين القمتين، من المقرر أن يجري لي محادثات ثنائية اليوم مع كل من رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين شارنفيراكول والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن.

بعد ذلك، سيتوجه لي بعد غد الأربعاء إلى مدينة "شينزين" في الصين لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وفي ظل التوقعات بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقمتي "آسيان" و"أبيك"، تتجه الأنظار نحو إمكانية عقد لقاء مباشر بين لي وترامب.