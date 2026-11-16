قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور
جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة ترسيخ أسس التسامح والحوار
أبو العينين: إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء العام الماضي وفرت 8 مليارات جنيه
قفزة كبيرة في أجور القطاع الخاص.. اعرف هتقبض كام وموعد التطبيق
أبو العينين: الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يفرضان تحديات جديدة.. والطاقة عالية الكفاءة أصبحت شرطا لجذب الاستثمارات العالمية
أبو العينين: كفاءة الطاقة مفتاح النهضة الصناعية وبوابة مصر إلى صناعات المستقبل
برلماني: فاقد الكهرباء في الإنتاج والتوزيع والسرقات يصل إلى 23%
طاقة النواب: تعديلات قانون الكهرباء تستهدف ترشيد الاستهلاك وخفض الأعباء عن المواطنين
تعاون بين مصر واليمن في مجال تمكين المرأة
اللحوم المعلقة في مرمى النيران.. مقترح ببيعها معبأة يشعل الخلاف بين نقيب الفلاحين والجزارين
مع سحب المصرية.. السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية
الدولار واليورو بكام؟.. أسعار العملات اليوم الاثنين في البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تطوير الكوربة بمصر الجديدة.. نسب الإنجاز تصل إلى 80% وتحويل شارع إبراهيم باشا للمشاة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً بشأن الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تطوير منطقة الكوربة بمصر الجديدة بشارع إبراهيم باشا، والذي يتم تمويله بالكامل من موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة، ومعدلات الإنجاز المحققة بمختلف بنود المشروع، إلى جانب موقف اعتماد التصميمات والتنسيق الحضاري وأعمال الإنارة وتطوير واجهات العمائر.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بمواصلة جهود الدولة للارتقاء بالمناطق الحضرية وتطوير المظهر الحضاري للمدن المصرية والحفاظ على طابعها المعماري والتراثي.

مشروع تطوير منطقة الكوربة بمصر الجديدة 

وأوضح تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من د. سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن المشروع يستهدف الارتقاء بالصورة الحضارية لمنطقة الكوربة باعتبارها من المناطق ذات الطابع المعماري المميز بالقاهرة، من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من الأعمال التي تشمل تطوير واجهات العمائر وتوحيد مظهرها العام، وتجديد بعض عناصرها، وتنظيم التجهيزات الظاهرة عليها، إلى جانب تطوير أرضيات الشارع وأعمال الإنارة الديكورية. كما يستهدف المشروع أن تصبح المنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير مخصصة لحركة المشاة، بما يوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنزه والحركة الآمنة، ويعزز الاستفادة من القيمة المعمارية والتراثية لمنطقة الكوربة، ويمنح المواطنين والزائرين تجربة حضرية أفضل.

وأشار التقرير إلى أنه تم اعتماد اللوحات والتصميمات النهائية للمشروع من قبل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري خلال شهر نوفمبر 2026، وذلك عقب مناقشة الملاحظات والتعديلات التي أبداها الجهاز على التصميمات المقدمة، وإجراء التعديلات اللازمة بما يتوافق مع اشتراطاته ورؤيته للحفاظ على الطابع المعماري للمنطقة، وبناء على ذلك تم تكليف الشركات المنفذة بالبدء في إجراءات التوريدات اللازمة لاستكمال الأعمال وفقا للتصميمات المعتمدة، وفي مقدمتها توريدات أرضيات البازلت وأعمدة الإنارة الديكورية.

وفيما يتعلق بموقف الأعمال التنفيذية، أوضح التقرير أن نسبة إنجاز أعمال التكسير وإزالة طبقات الدهانات والتجهيزات على واجهات العمائر بلغت 80%، وأعمال تأسيس الكهرباء بالعمائر 75%، وأعمال المحارة والبياض على الواجهات 75%، فيما بلغت نسبة تنفيذ دهانات واجهات العمائر 40%، وأعمال تغيير وتجديد الشبابيك 50%.

كما بلغت نسبة إنجاز أعمال توحيد أماكن وحدات التكييف على واجهات العمائر 65%، بما يحقق مزيدا من التناسق والتنظيم في الشكل العام للمباني، إلى جانب اعتماد الكفرات الخاصة بوحدات التكييف والبدء في تنفيذها بالموقع، واستمرار العمل على ضبط أماكن الوحدات بما يتوافق مع التصميمات المعتمدة.

وفيما يخص أعمال الكهرباء والإنارة، بلغت نسبة شد ومد أسلاك الكهرباء على واجهات العمائر بالمجموعات A وA2 وB نحو 80%، بينما بلغت نسبة الأعمال بالواجهات C وD نحو 5%، كما يجري استكمال تحديد وتنفيذ مواقع أعمدة الإنارة الديكورية بالشارع، بنسبة إنجاز تقدر بنحو 30%، ويبلغ إجمالي عدد الأعمدة المقرر تنفيذها بالمشروع 38 عمودا، وجار اتخاذ إجراءات التوريد والتنفيذ الخاصة بها.

أما بالنسبة لأعمال تطوير أرضيات الشارع، فقد بلغت نسبة توريد وتنفيذ أرضيات البازلت نحو 15%، مع بدء إجراءات التوريد والتنفيذ وفقا للتصميمات التي تم اعتمادها، بما يحقق التناسق بين الأرضيات وعناصر التطوير الأخرى بالشارع.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مشروعات تطوير المناطق الحضرية لا تستهدف مجرد تحسين الشكل الخارجي للشوارع والمباني، وإنما تقوم على الارتقاء بمختلف العناصر التي تؤثر في جودة البيئة العمرانية والحياة اليومية للمواطنين، من خلال تحسين الواجهات والإنارة والأرضيات وتنظيم المكونات والتجهيزات الظاهرة، مع مراعاة طبيعة كل منطقة وخصوصيتها المعمارية، بما يحافظ على قيمتها ويعزز جاذبيتها للسكان والزائرين والأنشطة التجارية بها.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن تحويل المنطقة إلى مساحة مخصصة لحركة المشاة بعد اكتمال المشروع يأتي في إطار التوجه نحو توفير مساحات حضرية أكثر ملاءمة للمواطنين، تتيح سهولة الحركة والتنزه والاستمتاع بالمناطق ذات القيمة المعمارية والتاريخية، مع الارتقاء بالمظهر العام وتحسين جودة البيئة المحيطة، بما يحقق استفادة أوسع من المنطقة ويحافظ على هويتها المميزة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية الالتزام بالتصميمات المعتمدة والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذ جميع عناصر المشروع باعتبارها مكونات مترابطة، بما يضمن تحقيق التناسق بين واجهات العمائر وأرضيات الشارع والإنارة الديكورية، مع استمرار متابعة معدلات التنفيذ والتنسيق مع الشركات المنفذة لدفع العمل واستكمال البنود المتبقية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، باستمرار متابعة الموقف التنفيذي للمشروع والتنسيق مع الجهات المعنية والشركات المنفذة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر في تقدم الأعمال، تمهيداً لاستكمال مختلف عناصر التطوير وتحقيق المستهدف من المشروع، بما يليق بالقيمة التاريخية والمعمارية لمنطقة الكوربة، ويحول شارع إبراهيم باشا إلى مساحة حضرية مخصصة للمشاة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير تجربة أكثر راحة وأمانا للمواطنين والزائرين.

التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة مشروع تطوير الكوربة مصر الجديدة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر أمام تشاد

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

محمد صلاح

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

النبي يقرأ قبل النوم

ماذا كان النبي يقرأ قبل النوم؟.. 11 سورة قصيرة لا يعرفها الكثير

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

ترشيحاتنا

الرمان

مش هتصدق.. أفضل وقت لشرب عصير الرمان لتحسين ضغط الدم

أطعمة فائقة لتعزيز القدرات الذهنية للأطفال

البيض والسمك أبرزها.. أطعمة فائقة لتعزيز القدرات الذهنية للأطفال خلال اليوم الدراسي

بطاطس باللحمة

طريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة في الفرن.. سر الصوص والتسوية المظبوطة

بالصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

فستان البولكا دوت يتصدر المشهد.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة كلاسيكية من دبي

ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية من دبي.. فستان البولكا دوت يتصدر المشهد
ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية من دبي.. فستان البولكا دوت يتصدر المشهد
ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية من دبي.. فستان البولكا دوت يتصدر المشهد

طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد

طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد
طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد
طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد

أمينة خليل تثير الجدل بفستان فالنتينو

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد