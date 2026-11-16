قبل عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي.. كل ما تريد معرفته عن فيلم «المراعي الصيفية»

يعرض، اليوم الاثنين، فيلم «المراعي الصيفية»، ضمن مسابقة «آفاق عربية»، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

يطرح فيلم «المراعي الصيفية» (L’estive)، للمخرجين نائل خليفي وليزا ديبوش، تجربة سينمائية إنسانية تتناول قضايا الغربة والعزلة والهوية والانتماء، من خلال قصة شابة لبنانية تحاول إعادة بناء حياتها بعيدًا عن وطنها، وسط الطبيعة الجبلية في جبال الألب.

وتؤدي الممثلة الفرنسية اللبنانية منال عيسى دور البطولة، مجسدة شخصية «هانا»، وهي شابة تعمل متدربة في رعي الأغنام، وتعيش حياة يغلب عليها الانعزال والابتعاد عن الآخرين.

وتدور أحداث الفيلم حول «هانا»، التي اختارت العمل في رعي الأغنام وسط جبال الألب، بعيدًا عن صخب الحياة اليومية، بينما يظل ماضيها وارتباطها بلبنان حاضرين في حياتها. وتحمل الشخصية مشاعر الغربة والحنين إلى الوطن والأشخاص الذين تركتهم خلفها منذ طفولتها.

منال عيسى وجائزة مهرجان لوكارنو

حظي الفيلم باهتمام سينمائي دولي بعد عرضه ضمن قسم «صنّاع الأفلام من الحاضر»، في الدورة التاسعة والسبعين من مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي عام 2026، حيث حصلت منال عيسى على جائزة أفضل أداء عن دورها في العمل.