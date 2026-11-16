الأمير ويليام وزوجته كيت في الهند لتسليم جائزة "إيرث شوت"

قال الأمير البريطاني ويليام ، أمير ويلز "إنه وزوجته سعداء للغاية بوجودهما في الهند لتسليم جائزة 'إيرث شوت' (Earthshot)" .. مؤكدا أن الهند "تعد واحدة من أكثر المناطق نشاطا في العالم على صعيد الابتكار البيئي، حيث يعمل أفراد في كل مكان على تطوير حلول عملية لمواجهة أصعب التحديات التي نواجهها جميعا".

وكان الأمير ويليام قد وصل صباح اليوم /الاثنين/ إلى مدينة مومباي بالهند برفقة زوجته الأميرة كيت أميرة ويلز ، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، سيقوم خلالها بتسليم جائزة "إيرث شوت" ​​البيئية -التي أسسها عام 2020- كما سيستقبل رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" كلا من الأمير وزوجته كيت.

وذكرت صحيفة "هيندو" الإخبارية اليوم /الإثنين/ أن جائزة "إيرث شوت" ​​(Earthshot) تمنح لمبتكري حلول فريدة تهدف إلى مكافحة الاحتباس الحراري، وذلك في مجالات حماية المحيطات والحفاظ على الطبيعة والحد من النفايات ومكافحة التلوث.

ووفقا لبرنامجه الرسمي، من المقرر أن يشارك الأمير ويليام -خلال زيارته للعاصمة المالية للهند- في مباراة "كريكت" في الشارع، ويستقل مترو الأنفاق، ويزور أحد استوديوهات السينما في بوليوود.

جدير بالذكر أنه من المشكلات المزمنة في الهند تلوث الهواء، وهي ظاهرة سيختبر الزوجان الملكيان أثرها خلال زيارتهما /الأربعاء/ المقبل إلى نيودلهي، تلبية لدعوة من رئيس الحكومة الهندية " مودي".

ففي كل خريف، تغرق هذه المدينة الضخمة، التي يقطنها 30 مليون نسمة، في ضباب سام كثيف ناجم عن حركة المرور، والانبعاثات الصناعية، وعمليات حرق المخلفات الزراعية في المناطق المحيطة.

وتصل تركيزات الجسيمات الدقيقة (PM2.5) - وهي الأكثر ضررا - في هواء المدينة إلى 556 ميكروجراما لكل متر مكعب، وهو ما يتجاوز بـ 37 ضعفا الحد الأقصى اليومي الذي حددته منظمة الصحة العالمية.

وفي دراسة نشرت عام 2024 في دورية "ذا لانسيت" (The Lancet)، قدر عدد الوفيات في الهند المرتبطة بتلوث الهواء بين عامي 2009 و2019 بنحو 8ر3 مليون حالة.