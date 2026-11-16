الاتحاد الأوروبي: سوريا بحاجة لدعمنا لضمان استقرارها

قالت كايا كالاس مسؤولة ​السياسة الخارجية في ‌الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية التكتل سيناقشون اليوم الاثنين ​تعزيز العلاقات مع ​سوريا، مشيرة إلى أن هذا ⁠البلد الذي مزقته ​الحرب يحتاج إلى دعم ​عاجل لضمان الاستقرار في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

سوريا ⁠بحاجة إلى استثمارات كبيرة، لبناء مؤسساتها وتنفيذ إصلاحاتها



وذكرت للصحفيين ​قبيل اجتماع شهري ​لوزراء الخارجية في بروكسل "نرى بوضوح أن ‌سوريا ⁠بحاجة إلى استثمارات كبيرة، لبناء مؤسساتها وتنفيذ إصلاحاتها".



وأضافت "من جانبنا في أوروبا، ​نرغب في ​رؤية ⁠اللاجئين السوريين يعودون إلى ديارهم، لكن ​عودتهم تتطلب توافر ​الظروف ⁠الملائمة، هناك الكثير مما يمكننا القيام به معا، ⁠لأن ​استقرار سوريا ​يصب في مصلحتنا ومصلحة المنطقة بأكملها".